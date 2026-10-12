به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره جشنواره دختران والیبال ایران با شعار استعدادیابی امروز، افتخار فردا، که از ۱۵ مهرماه با حضور ۳۰۰ بازیکن در قالب ۴۸ تیم از ۲۸ استان سرتاسر کشور در زنجان آغاز شده بود به کار خود پایان داد. در این جشنواره دختران زیر ۱۵ سال کشورمان بر اساس معیارهای پیکر سنجی مختلف و ارزیابی گوناگون زیر نظر متخصصان کمیته استعدادیابی مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفتند.

در این رویداد که به مدت ۵ روز به طول انجام گرفت، بازیکنان و مربیان هم زمان ضمن حضور در ۵ مسابقه مختلف با قوانین خاص که نتیجه، معیاری برای پیروزی نبود، در سمینارهای مختلفی به صورت جداگانه با تدریس سرگل علیزاده، غلامرضا مومنی مقدم، فاطمه رشیدی، عبدالرضا علیزاده، فاطمه شعبان خمسه و محمدرضا تندروان شرکت کردند. همچنین بازیکنان در ورکشاپ هایی با تدریس علیرضا بهبودی، نسیم طاهری، شبنم علیخانی، الهه پورصالح و نگار هاشمی حضور یافتند.

نخستین دوره جشنواره استعدادیابی والیبال ایران که از ۲۵ تا ۳۰ شهریور در قزوین با حضور حدود ۶۰۰ پسر نوجوان زیر ۱۵ سال برگزار شد، امروز در بخش دختران نیز طی مراسمی باشکوه و بزرگ با حضور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال، ندا پاکدامن نایب رییس بانوان فدراسیون، سید احمد هاشمی مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد و همچنین علی کاظمی فرماندار شهر زنجان و دیگر مقامات استانی وکشوری و نمایندگان مردمی این شهر و خانواده والیبال ایران به میزبانی هیئت والیبال زنجان به پایان رسید.

در این مراسم ضمن ارائه گزارش عملکرد و خروجی جشنواره اوج ۱۴۰۵ از سوی ابراهیم وادی رئیس کمیته استعدادیابی فدراسیون، فرماندار زنجان هم سخنرانی کرد.

حاضرین پس از ادای احترام به کودکان دختر میناب همزمان با روز جهانی دختر دقایقی به سخنان سید میلاد تقوی نیز گوش دادند. تقوی در ایران مراسم ضمن تشکر از تمامی مسئولین و خانواده والیبال ایران برای برگزاری این جشنواره از برگزاری نخستین دوره این جشنواره ابراز خرسندی کرد و از حضور و تلاش دختران والیبال ایران و مربیان آنها برای حضور شایسته در این جشنواره تقدیر و تشکر کرد.

رژه تمامی بازیکنان و تیم‌ها و اهدای نشان این جشنواره از سوی مقامات به تک تک بازیکنان و مربیان پایان بخش نخستین دوره جشنواره استعدادیابی والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ بود که در سالن غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد.

بر این اساس نخستین ‌دوره جشنواره استعدادیابی والیبال ایران در دو بخش پسران و دختران در قزوین و زنجان با حضور ۹۰۰ نوجوان پسر و دختر در قالب طرح اوج ۱۴۰۵ طی شهریور و مهر ۱۴۰۵ برکزار شد تا آغازگر تحقق و گام برداشتن فدراسیون در مسیر تحقق آرمان چهاردهم خود یعنی عدالت سراسری باشد.