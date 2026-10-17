لژیونرهای والیبال ایران؛ فرصت پیشرفت یا نگرانی برای لیگ داخلی؟

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال ایران در شرایطی از ۲۹ مهر آغاز می‌شود که بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی افزایش پیدا کرده و همین موضوع نگرانی‌های زیادی برای لیگ والیبال ایران به وجود آورده است. قطعا لژیونر شدن بازیکنان والیبال در سال‌های اخیر یکی از نقاط قوت این رشته ورزشی بوده که بازیکنان با تیکه بر آن به ارتقای سطح فنی خود و تقویت تیم ملی کمک می‌کردند اما لزوما حضور در لیگ‌های خارجی به معنای پیشرفت والیبال ایران نیست چرا که با خالی شدن ستاره‌ها نگرانی‌هایی برای آینده لیگ ایران به وجود آمده است. حالا باید دید باشگاه‌های داخلی با وجود رفتن تعدادی از ستاره‌ها، چطور می‌توانند کیفیت و جذابیت مسابقات را حفظ کنند.

مقصدهای والیبالیست‌های ایرانی از ایتالیا و لهستان تا شرق آسیا

فهرست بازیکنان ایرانی حاضر در لیگ‌های خارجی برای فصل جدید، از پراکندگی جغرافیایی قابل توجهی برخوردار است؛بازیکنان لژیونر ایران قرار است در فصل جدید از لیگ‌های اروپایی گرفته تا رقابت‌های باشگاهی شرق آسیا به میدان بروند. در ایتالیا، پوریا حسین‌خانزاده به تیم آکوا سانت‌آنا کونئو پیوسته و سید متین حسینی نیز در ترکیب پروجا قرار گرفته است. در پادوا هم دو بازیکن ایرانی حضور دارند؛ عرشیا به‌نژاد در پست پاسور و امیرمحمد گلزاده در پست پشت‌خط‌زن برای این تیم بازی خواهند کرد.

لهستان نیز یکی دیگر از مقصدهای بازیکنان ایرانی است. امیرحسین اسفندیار در تیم چِکس خوم حضور دارد و محمدنیما باطنی، مدافع میانی جوان والیبال ایران، قرار است زیر نظر روبرتو پیاتزا برای پروژکت ورشو بازی کند؛ هرچند نام باطنی هنوز در فهرست بازیکنان منتشرشده در وب‌سایت باشگاه دیده نمی‌شود.

در یونان، میلاد عبادی‌پور برای تیم آ.او.ان.اس میلون به میدان می‌رود، علی حق‌پرست به پانیونیوس پیوسته و مهدی جلوه نیز در ترکیب پائوک سالونیکی قرار دارد. در فرانسه، جواد معنوی‌نژاد پیراهن لو پلسه-روبنسه را بر تن می‌کند و جواد کریمی در پست پاسور برای آراگو بازی خواهد کرد.

مرتضی مصلح‌آبادی نیز پس از جدایی از گوآگواس لاس‌پالماس، راهی تیم دیگری در لیگ والیبال اسپانیا شده است. در شرق آسیا، امین اسماعیل‌نژاد، پشت‌خط‌زن تیم ملی، به همراه علی ناصری در تیم هیروشیما تاندرز ژاپن حضور خواهد داشت. متین احمدی نیز در ترکیب ووری کارت کره جنوبی قرار گرفته است. در لیگ چین هم مرتضی شریفی و بردیا سعادت که سابقه حضور در والیبال ایتالیا را دارند، برای تیم هبئی بائودینگ به میدان می‌روند. قطعا حضور بازیکنان ایرانی در لیگ‌های مختلف دنیا اتفاق مثبتی است، اما فقط تعداد لژیونرها اهمیت ندارد آن چیزی که مهم است فرصت بازی برای بازیکنان است و اینکه آنها چه عملکردی دارند و تا چه اندازه از حضور در لیگ‌های خارجی پیشرفت می‌کنند.

لژیونر شدن؛ فرصتی برای رشد والیبال ایران

حضور در لیگ‌های خارجی به بازیکنان کمک می‌کند با سبک‌های مختلف والیبال آشنا شوند و تجربه بیشتری کسب کنند. تمرین و بازی در کنار بازیکنان باتجربه و رقابت با تیم‌های قدرتمند می‌تواند به پیشرفت فنی آن‌ها کمک کند. این موضوع برای بازیکنان جوان اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند فرصت خوبی برای پیشرفت و کسب تجربه باشد.

از طرف دیگر حضور والیبالیست‌های ایرانی در باشگاه‌های خارجی باعث می‌شود تیم‌ها و مربیان بیشتری با توانایی‌های بازیکنان ایرانی آشنا شوند و فرصت برای حضور دیگر بازیکنان ایرانی در لیگ‌های مختلف فراهم شود. این ارتباط می‌تواند به توسعه والیبال ایران در سطح بین‌المللی کمک کند.

البته لژیونر شدن به‌تنهایی به معنای پیشرفت نیست و بازیکنان باید فرصت بازی داشته باشند تا بتوانند تجربه کسب کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند. به همین دلیل، مهم‌تر از نام باشگاه، این است که بازیکنان چقدر بازی می‌کنند و تا چه اندازه پیشرفت می‌کنند.

چالش جدید والیبال ایران؛ خالی شدن لیگ از ستاره‌ها

قطعا حضور بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی اتفاق قابل قبولی است و رفتن آنها می‌تواند روی لیگ ایران تأثیر بگذارد. حضور ستاره‌ها در لیگ به بالا رفتن کیفیت بازی‌ها کمک می‌کند و باعث جذاب‌تر شدن مسابقات و حضور بیشتر تماشاگران در سالن‌ها می‌شود. از طرفی، بازیکنان جوان هم با بازی در کنار این ستاره‌ها می‌توانند تجربه کسب کنند و توانایی‌های خود را نشان دهند.به همین دلیل، برخی کارشناسان والیبال نگران افزایش تعداد لژیونرها و کم شدن ستاره‌ها در لیگ ایران هستند. آن‌ها معتقدند اگر باشگاه‌ها نتوانند بازیکنان خوبی را جایگزین نفرات جداشده کنند، ممکن است کیفیت بازی‌ها و جذابیت لیگ از دست برود.

البته رفتن ستاره‌ها می‌تواند فرصتی برای بازیکنان جوان باشد تا بیشتر بازی کنند و خودشان را نشان دهند.بنابراین اگر باشگاه‌ها به جوان‌ها میدان بدهند، بازیکنان جدیدی معرفی می‌شوند اما با این وجود جای بازیکنان باتجربه و ستاره دار در لیگ ایران خالی می‌ماند.

محدود کردن لژیونرها یا تقویت لیگ؟

بدون شک لژیونر شدن بازیکنان والیبال ایران موضوعی نیست که بتوان به راحتی از آن عبور کند و ضمن اینکه امسال در آستانه فصل جدید لیگ برتر والیبال رقم قرارداد برخی از بازیکنان بسیار سرسام آور بوده است؛ تا جایی که مدیرعامل باشگاه شهداب یزد هم اعلام کرد جذب بازیکنان خارجی برای این تیم هزینه کمتری نسبت به جذب برخی بازیکنان داخلی داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که بالا بودن دستمزد بازیکنان ایرانی، لزوماً به معنای حفظ همه ستاره‌ها در لیگ داخلی نیست.

از طرف دیگر، برای داشتن یک لیگ جذاب و باکیفیت، فقط حضور بازیکنان ایرانی کافی نیست. همان‌طور که بازیکنان ایرانی برای پیشرفت راهی لیگ‌های خارجی می‌شوند، باید شرایطی فراهم شود تا بازیکنان خارجی باکیفیت هم به لیگ ایران بیایند. حضور این بازیکنان می‌تواند سطح مسابقات را بالا ببرد و رقابت را برای تیم‌ها سخت‌تر و جذاب‌تر کند. در واقع، اگر قرار است بازیکنان ایرانی در لیگ‌های معتبر خارجی بازی کنند، لیگ ایران هم باید بتواند بازیکنان خارجی خوبی جذب کند تا این رفت‌وآمد دوطرفه باشد و توازن در سطح مسابقات حفظ شود.

بنابراین محدود کردن بازیکنان ایرانی برای رفتن به خارج هزینه کردن بی‌حساب برای جذب بازیکنان داخلی نمی‌تواند راه حا منطقی برای جذابیت لیگ باشد. باشگاه‌ها باید با مدیریت درست هزینه‌ها، توجه به بازیکنان جوان و جذب بازیکنان خارجی باکیفیت، شرایطی ایجاد کنند که لیگ ایران هم از نظر فنی پیشرفت کند و هم برای تماشاگران جذاب بماند.