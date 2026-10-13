بحران مالی در آستانه لیگ والیبال؛ مس رفسنجان و استقلال در بلاتکلیفی

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله چند روز مانده تا آغاز رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران در ۲۹ مهرماه، شرایط برای برخی تیم‌ها با چالش‌هایی همراه شده است. مس رفسنجان با کاهش بودجه و جدایی تعدادی از بازیکنان شاخص خود مواجه شده و استقلال نیز علاوه بر مشکلات مالی، همچنان در انتظار تعیین تکلیف محل میزبانی خود است.

مس رفسنجان با کاهش بودجه و جدایی ستاره‌ها

تیم والیبال مس رفسنجان که چند ماه پیش با جذب بازیکنان شاخصی همچون یوسف کاظمی، محمدرضا حضرت‌پور، بابک فیاضی، محمدامین حیدری، امیررضا سرلک و دو بازیکن خارجی توجهات را به خود جلب کرده بود، در فصل جاری با چالش جدی کاهش بودجه مواجه شده است.

بر اساس اظهارات مدیرعامل باشگاه، بازیکنانی که پیش‌تر به این تیم پیوسته بودند، برای ادامه همکاری باید کاهش چشمگیری در دستمزدهای خود را بپذیرند؛ موضوعی که به جدایی تعدادی از آن‌ها و پیوستنشان به تیم‌های دیگر منجر شده است. در این شرایط، کامبیز یعقوبی هدایت تیم والیبال مس رفسنجان را بر عهده گرفته است.

جبار قوچان‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تأیید مشکلات مالی و کاهش بودجه باشگاه مس رفسنجان، درباره احتمال انصراف این تیم از حضور در لیگ برتر گفت: ما هم این موضوع را شنیده‌ایم و به نظر می‌رسد باشگاه به دنبال کاهش و مدیریت هزینه‌هاست. با این حال، درباره انصراف از حضور در لیگ چیزی به ما اعلام نشده است و فکر می‌کنم این تیم با مدیریت هزینه‌ها در مسابقات شرکت کند.

استقلال درگیر مشکلات مالی و بلاتکلیفی میزبانی

تیم والیبال استقلال نیز در آستانه آغاز مسابقات با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده است. این تیم که پس از سال‌ها غیبت، فصل گذشته با نمایندگی گنبد به لیگ برتر بازگشت، نتوانست انتظارات را برآورده کند. استقلال برای فصل جدید با جذب چند بازیکن شاخص و انتخاب رحمان محمدی‌راد به‌عنوان سرمربی وارد رقابت‌ها شده و تمرینات خود را از حدود یک ماه پیش در مشهد آغاز کرده است. با این حال، بر اساس شنیده‌ها، پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان به توقف تمرینات و اعتصاب شاگردان محمدی‌راد منجر شده است؛ اتفاقی که می‌تواند روند آماده‌سازی این تیم را در آستانه شروع لیگ تحت تأثیر قرار دهد.

در کنار مشکلات مالی، تعیین محل میزبانی استقلال نیز به یکی از دغدغه‌های این تیم تبدیل شده است. در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه میزبانی در مشهد یا بازگشت به گنبد ادامه دارد، میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، پیش‌تر اعلام کرده بود که وضعیت میزبانی این تیم هنوز قطعی نشده است.

قوچان‌نژاد در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت میزبانی استقلال اظهار داشت: ظرف دو تا سه روز آینده وضعیت میزبانی استقلال را مشخص خواهیم کرد. این موضوع باید هرچه سریع‌تر و در آستانه آغاز مسابقات تعیین تکلیف شود و ما نیز پیگیر آن هستیم. استقلال سال گذشته از سوی گنبد وارد لیگ برتر شد و امسال باید از میان مشهد و گنبد، یک شهر به‌عنوان میزبان انتخاب شود.

کفه میزبانی به سود گنبد سنگین‌تر است

پیگیری‌های خبرنگار مهر حاکی از آن است که بر اساس تفاهم‌نامه موجود، پرداخت قرارداد بازیکنان بر عهده باشگاه استقلال بوده و تأمین هزینه‌های هتل، اسکان، پذیرایی و سفرها نیز بر عهده استان خراسان رضوی بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد انجام نشدن تعهدات مالی از سوی باشگاه و تأمین نشدن سایر هزینه‌ها از سوی این استان، شرایط را برای این تیم پیچیده کرده و به بلاتکلیفی در تعیین محل میزبانی انجامیده است.

از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی از آن است که گنبد برای حمایت از این تیم، بخشی از هزینه‌ها را تأمین کرده است؛ موضوعی که باعث شده در شرایط فعلی، شانس میزبانی گنبد بیشتر از مشهد به نظر برسد. با این حال، تصمیم نهایی درباره محل میزبانی استقلال قرار است طی روزهای آینده اعلام شود؛ تصمیمی که با توجه به نزدیک بودن آغاز لیگ برتر والیبال، اهمیت زیادی برای برنامه‌ریزی و آماده‌سازی این تیم خواهد داشت.