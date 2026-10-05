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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۷

جریمه ۱۵ میلیارد ریالی قاچاق ۸۲۰۰ لیتر سوخت در مریوان

جریمه ۱۵ میلیارد ریالی قاچاق ۸۲۰۰ لیتر سوخت در مریوان

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از محکومیت قاچاقچی سوخت در مریوان به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح دوشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: پرونده قاچاق هشت هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت به ارزش هشت میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: این پرونده پس از کشف محموله سوخت قاچاق در جریان کنترل خودروهای عبوری در گمرک باشماق مریوان تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

قاچاق سوخت بدون ارائه اسناد معتبر

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی محتویات پرونده و با توجه به اینکه متهم مدارک و مستندات کافی برای قانونی بودن حمل سوخت ارائه نکرد، اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

رحیمیان بیان کرد: بر اساس رأی صادرشده، متهم این پرونده به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی با تأکید بر برخورد قانونی با قاچاق کالا و سوخت خاطرنشان کرد: پرونده‌های مرتبط با قاچاق پس از تشکیل توسط دستگاه‌های کاشف، در شعب تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، احکام قانونی برای متخلفان صادر می‌شود.

کد مطلب 6968130

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