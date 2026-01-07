قاچاق ۳۸۰۰ لیتر بنزین در مریوان ۱۲ میلیارد ریال جریمه در پی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان از رسیدگی به پرونده قاچاق سوخت در شهرستان مریوان و صدور حکم محکومیت برای متهم این پرونده خبر داد.

رحیمیان در این خصوص اظهار کرد: پرونده قاچاق ۳۸۰۰ لیتر بنزین به ارزش سه میلیارد ریال در شعب تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نکردن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام قاچاق سوخت را محرز دانست و متهم را با احتساب ارزش وسیله نقلیه، به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در ادامه با اشاره به نحوه کشف این محموله قاچاق گفت: مأموران گمرک در حین کنترل و پایش خودروهای عبوری، مقدار بنزین قاچاق را که به‌صورت غیرمجاز در مخزن یک دستگاه کامیون جاسازی شده بود، کشف کردند.

رحیمیان تصریح کرد: پس از کشف سوخت قاچاق، پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال و در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی قرار گرفت.