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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۵

محکومیت ۲۴ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در مریوان

محکومیت ۲۴ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در مریوان

سنندج- مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از صدور حکم محکومیت ۲۴ میلیارد ریالی برای متهم پرونده قاچاق ۲۳ هزار لیتر گازوئیل در شهرستان مریوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده مربوط به قاچاق ۲۳ هزار لیتر گازوئیل به ارزش هشت میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود و با توجه به اینکه متهم نتوانست اسناد و مدارک قانونی برای محموله ارائه کند، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: متهم این پرونده در نهایت به پرداخت ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

رحیمیان با اشاره به نحوه کشف این محموله قاچاق گفت: مأموران گمرک باشماق مریوان در جریان کنترل و بازرسی خودروهای عبوری، یک دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق را شناسایی کردند که سوخت در داخل مخزن آب جاسازی شده بود.

وی خاطرنشان کرد: پس از کشف محموله، پرونده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان ارسال شد.

کد مطلب 6858510

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