محکومیت ۲۴ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در مریوان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحیمیان اظهار کرد: پرونده مربوط به قاچاق ۲۳ هزار لیتر گازوئیل به ارزش هشت میلیارد ریال در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود و با توجه به اینکه متهم نتوانست اسناد و مدارک قانونی برای محموله ارائه کند، شعبه رسیدگی‌کننده اتهام انتسابی را محرز تشخیص داد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان ادامه داد: متهم این پرونده در نهایت به پرداخت ۲۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

رحیمیان با اشاره به نحوه کشف این محموله قاچاق گفت: مأموران گمرک باشماق مریوان در جریان کنترل و بازرسی خودروهای عبوری، یک دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق را شناسایی کردند که سوخت در داخل مخزن آب جاسازی شده بود.

وی خاطرنشان کرد: پس از کشف محموله، پرونده برای انجام مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان ارسال شد.