به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان تیم ملی فوتبال جمهوری ایرلند بار دیگر در دیدار مقابل تیم رژیم صهیونیستی در لیگ ملت‌های اروپا بازوبند مشکی بر بازو بستند و پیش از آغاز مسابقه از دست دادن با بازیکنان حریف خودداری کردند.

بازیکنان ایرلند همچنین هنگام پخش سرود رژیم صهیونیستی سرهای خود را پایین انداختند. این مسابقه که دومین دیدار دو تیم در لیگ ملت‌های اروپا بود، شامگاه یکشنبه ۱۲ مهر در چارچوب گروه B سطح سوم این رقابت‌ها برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

کائومین کلهر دروازه‌بان ایرلند، در غیاب دارا اوشی که به دلیل تولد فرزندش در کنار همسرش حضور داشت، بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست. او پیش از شروع مسابقه از دست دادن با دور پرتز کاپیتان رژیم صهیونیستی خودداری کرد. این در حالی بود که کلهر طبق روال معمول پیش از مسابقه با داور و یکی از کمک‌داوران دست داد.

این اقدام تکرار رفتار اوشی در نخستین دیدار دو تیم بود. اوشی هفته گذشته در دبرسن مجارستان از دست دادن با مانور سولومون، کاپیتان رژیم صهیونیستی خودداری کرده بود.

سولومون در دیدار دوم روی نیمکت قرار داشت. همچنین سعید ابوفارشی مهاجم رژیم صهیونستی، پس از پشت سر گذاشتن محرومیت خود به ترکیب تیم بازگشت. او در دیدار ۳ بر یک مقابل اتریش در ۲۵ سپتامبر، پس از شادی گل شبیه‌سازی شلیک با اسلحه از زمین اخراج شده بود.

این مسابقه ابتدا قرار بود در دوبلین پایتخت ایرلند برگزار شود اما اتحادیه فوتبال ایرلند در ماه ژوئن و پس از افزایش درخواست‌ها برای تحریم این دیدار، محل برگزاری مسابقه را به یک ورزشگاه بی‌طرف منتقل کرد. این اتحادیه دلیل این تصمیم را «دلایل عملیاتی» اعلام و تأکید کرد که بازی بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اتحادیه فوتبال ایرلند در نوامبر سال گذشته پیشنهادی را برای محرومیت رژیم صهیونیستی از حضور در رقابت‌های باشگاهی و ملی اروپا مطرح کرده بود.