۴ کشور برای میزبانی جام ملت های آفریقا اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، کشورهای آفریقای جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا و زیمبابوه به‌ صورت مشترک برای میزبانی مرحله نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۸ در رشته فوتبال، پیشنهاد خود را ارائه کرده‌اند؛ اقدامی که در صورت تأیید نهایی می‌تواند نخستین تجربه میزبانی چهار کشور به‌طور همزمان در قاره آفریقا باشد، هرچند در سطح رقابت‌های قاره‌ای جهان پیش‌تر نمونه‌هایی از این دست ثبت شده است.

طارق بابیتسینگ رئیس فدراسیون فوتبال بوتسوانا تأیید کرد که پرونده این میزبانی در زمان مقرر به کنفدراسیون فوتبال آفریقا (کاف) ارسال شده و نسبت به موفقیت این پیشنهاد ابراز خوش‌بینی کرده است.

با وجود اینکه «کاف» سیاست رسمی مشخصی برای چرخش میزبانی میان مناطق مختلف قاره ندارد، سه دوره اخیر این رقابت‌ها در مناطق مرکزی، غربی و شمالی آفریقا برگزار شده است. همچنین قرار است دوره ۲۰۲۷ این مسابقات در شرق آفریقا (کنیا، اوگاندا و تانزانیا) برگزار شود؛ موضوعی که باعث شده کشورهای جنوب قاره احساس کنند نوبت میزبانی آن‌ها فرا رسیده است.

بابیتسینگ در گفتگو با خبرنگاران در هراره (پایتخت کشور زیمباوه)، پس از انتخابش به‌عنوان رئیس شورای اتحادیه‌های فوتبال جنوب آفریقا (کوسافا)، گفت: ما در زمان مقرر پیشنهاد میزبانی جام ملت‌های آفریقا را برای جنوب قاره ارائه کرده‌ایم.

او افزود: ما از شبکه حمل‌ونقل مناسب و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری یک تورنمنت موفق برخوردار هستیم.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، آفریقای جنوبی، نامیبیا و زیمبابوه قرار است در سال ۲۰۲۷ میزبان جام جهانی کریکت نیز باشند؛ تجربه‌ای که می‌تواند به تقویت پرونده میزبانی مشترک آن‌ها کمک کند.

با وجود اینکه میزبانی مشترک چهار کشور برای یک رقابت قاره‌ای موضوعی کم‌سابقه است، اما در تاریخ بی‌سابقه نیست؛ به‌طور مثال، یورو ۲۰۲۰ در ۱۱ کشور برگزار شد و یورو ۲۰۲۸ نیز به‌صورت مشترک در انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند برگزار خواهد شد. همچنین جام ملت‌های آسیا ۲۰۰۷ نیز با میزبانی چهار کشور برگزار شده است.

در منطقه جنوب آفریقا، تنها آفریقای جنوبی (۱۹۹۶ و ۲۰۱۳) و آنگولا (۲۰۱۰) تاکنون سابقه میزبانی جام ملت‌های آفریقا را داشته‌اند.