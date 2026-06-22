به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ رو در روی تیم ملی بلژیک قرار گرفت و موفق شد این تیم را متوقف کند و با ارائه نمایشی بهتر نسبت به حریف تحسن بزرگان فوتبال دنیا را وا داشت.

ابراهیموویچ: ایران ریسک نکرد و به یک امتیاز بازی با بلژیک راضی بود

زلاتان ابراهیموویچ ستاره سابق تیم ملی فوتبال سوئد که به عنوان کارشناس یکی از شبکه های تلویزیونی در آمریکا فعالیت می کند در رابطه با این بازی اظهار داشت: این مسابقه می‌توانست سرنوشت متفاوتی داشته باشد، اما ایران در مقطعی که فرصت داشت، تصمیم گرفت ریسک نکند و به کسب یک امتیاز رضایت داد.

وی با اشاره به درخشش دروازه‌بان‌ها افزود: در چنین بازی‌هایی، دروازه‌بان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و در این بازی نیز عملکرد آن‌ها بسیار تأثیرگذار بود.

ابراهیموویچ همچنین در واکنش به صحنه اخراج مدافع بلژیک تأکید کرد: این صحنه در هر نقطه‌ای از جهان کارت قرمز دارد و تصمیم داور کاملاً درست بود.

وی در ادامه با لحنی طعنه‌آمیز گفت: باید اجازه داد دروازه‌بان‌ها هم سهمی از توجه و محبوبیت داشته باشند.

تیری هانری: ایران دفاع منسجمی داشت

تیری هانری ستاره سابق تیم ملی فوتبال فرانسه که به عنوان کارشناس یک برنامه تلویزیونی ورزشی در آمریکا فعالیت دارد در رابطه با این بازی اظهار داشت: تیم ملی ایران از نظر دفاعی ساختار منسجم و فشرده‌ای داشت و به خوبی فضاها را بسته بود.

وی درباره صحنه اخراج بازیکن بلژیک اظهار داشت: این اشتباه از مدافع بلژیک ناشی شد که در لحظه تصمیم درستی نگرفت و به جای کنترل شرایط، مرتکب خطا شد.

آنری افزود: بلژیک در صورت حضور ۱۱ بازیکن می‌توانست شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشد، اما در مجموع عملکرد این تیم ناامیدکننده بود.

کارشناس فوتبال در ادامه گفت: ایران در زمان دفاع عملکرد خوبی داشت، اما پس از ۱۰ نفره شدن بلژیک، نتوانست به‌طور کامل از برتری عددی خود استفاده کند و این موضوع تا حدی باعث از دست رفتن فرصت پیروزی شد.

از مورینیو تا بوفون؛ ستایش بزرگان فوتبال از نمایش تاریخی بیرانوند

بوفون با اشاره به یکی از مهم‌ترین مهارهای این مسابقه گفت که چنین واکنشی از نگاه یک دروازه‌بان، از دشوارترین کارهای ممکن در فوتبال محسوب می‌شود؛ چرا که علاوه بر سرعت عمل، نیازمند جای‌گیری صحیح، زمان‌بندی دقیق و تمرکز ذهنی فوق‌العاده در شرایطی پر از فشار است.

بوفون همچنین معتقد است عملکرد بیرانوند در طول مسابقه به اندازه‌ای تأثیرگذار بوده که انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن زمین کاملاً منطقی و بدون تردید است. به گفته این دروازه‌بان افسانه‌ای، زمانی که یک گلر در لحظات حساس بارها تیمش را نجات می‌دهد، شایسته‌ترین گزینه برای کسب عنوان بهترین بازیکن مسابقه خواهد بود.

درخشش بیرانوند باعث شد ژوزه مورینیو هم از عملکرد فوق‌العاده گلر تیم ملی با این کلمات تمجید کند. آقای خاص گفت: بلژیک همه کار را درست انجام داد. آنها موقعیت‌های بسیار خوبی خلق کردند اما بیرانوند آنها را مهار کرد. در حمله بعدی، همان داستان تکرار شد. یک سیو دیگر. حمله بعدی، یک سیو دیگر. در نقطه‌ای، من تحلیل بلژیک را متوقف کردم و شروع به تحلیل بیرانوند کردم چون او به وضوح مهم‌ترین بازیکن زمین بود.

از کسی پرسیدم که در کدام باشگاه بازی می‌کند. انتظار داشتم یک باشگاه معروف باشد. گفتند تراکتور. من تظاهر کردم که دقیقاً می‌دانم در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند اما نمی‌دانستم! اگر دروازه‌بانی می‌تواند چنین سیوهایی مقابل بلژیک انجام دهد، باید در یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های اروپا بازی کند.

پیش از این نیز ژوزه مورینیو، سرمربی سرشناس پرتغالی، با تمجید از دروازه‌بان ایران گفته بود که حملات پیاپی حریف بارها با واکنش‌های بیرانوند متوقف شد و در مقطعی از مسابقه، توجه او از تحلیل عملکرد تیم مقابل به بررسی نمایش این دروازه‌بان معطوف شده است. مورینیو تأکید کرد که بیرانوند مهم‌ترین بازیکن میدان بود و سطح عملکردش نشان می‌دهد توانایی حضور در بالاترین سطح فوتبال اروپا را دارد.

درخشش بیرانوند در این مسابقه نه تنها به حفظ شانس تیم ملی برای صعود کمک کرد، بلکه بار دیگر نام او را در کانون توجه رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی فوتبال قرار داد.

پاتریک ویرا: ایران تیم خطرناک تری نسبت به بلژیک بود

پاتریک ویرا هافبک سابق تیم ملی فوتبال فرانسه که به عنوان کارشناس در یک شبکه تلویزیونی در ایام رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ فعالیت می کند در رابطه با این بازی اظهار داشت: بلژیک عملکرد خوبی نداشت. ایران شایسته این نتیجه بود، حتی در شرایطی که بلژیک ۱۰ نفره شد و چند موقعیت خوب ایجاد کرد، باز هم ایران تیم خطرناک‌تری نشان داد.

وی در ادامه با تمجید از سازمان دفاعی تیم ملی ایران افزود: ایران بسیار منظم و سازمان‌یافته دفاع کرد و در فاز دفاعی عملکرد قابل قبولی داشت. حتی زمانی که یک بازیکن بیشتر داشت، بلژیک همچنان در خلق موقعیت دچار مشکل بود.

این کارشناس فوتبال همچنین تأکید کرد: در مجموع، این بازی از نظر کیفیت فنی در سطح بالایی نبود. هر دو تیم در پاسکاری، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های تاکتیکی دقت لازم را نداشتند و نمایش ضعیفی ارائه شد.

ویرا در پایان با اشاره به روند مسابقه گفت: بلژیک تا قبل از اخراج بازیکنش کنترل بیشتری بر بازی داشت و حتی می‌توانست به پیروزی برسد، اما پس از ۱۰ نفره شدن شرایط کاملاً تغییر کرد. در نهایت ایران توانست از نظر دفاعی بازی را مدیریت کند و نتیجه را حفظ کند.

انتقاد بازیکن سابق منچستریونایتد از ایران و بلژیک/ بازی کیفیت نداشت!

روی کین بازیکن اسبق تیم فوتبال منچستریونایتد و تیم ملی ایرلند در رابطه با دیدار تیم های ملی ایران و بلژیک اظهار داشت: کیفیت کلی مسابقه پایین بود و هر دو تیم در فاز فنی و تاکتیکی نمایش ضعیفی ارائه کردند.

وی با اشاره به شرایط مسابقه افزود: پیش از ۱۰ نفره شدن بلژیک، این تیم عملکرد بهتری داشت و حتی موقعیت‌هایی نیز برای گلزنی ایجاد کرد، اما پس از اخراج، روند بازی تغییر کرد و شرایط برای هر دو تیم پیچیده‌تر شد.

کین با انتقاد از عملکرد هجومی دو تیم تصریح کرد: از نظر پاسکاری، گردش توپ و تصمیم‌گیری در لحظات حساس، کیفیت لازم در زمین دیده نشد و بازی در سطح قابل قبولی قرار نداشت.

وی همچنین درباره تیم ملی ایران گفت: ایران با وجود مالکیت کمتر توپ، به‌ویژه روی ضربات ایستگاهی و توپ‌های مستقیم، خطرناک ظاهر شد و توانست در برخی مقاطع فشار ایجاد کند.

این کارشناس فوتبال در ادامه درباره صحنه اخراج بازیکن بلژیک اظهار داشت: مدافع پوششی فاصله کافی برای مهار مهاجم نداشت و همین موضوع منجر به تصمیم داور شد؛ البته در چنین صحنه‌هایی معمولاً سرعت بازیکن لحاظ نمی‌شود و اگر بازیکن آخر خط دفاع مرتکب خطا شود، کارت قرمز تصمیمی طبیعی است.

کین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از سبک بازی محتاطانه تیم‌ها افزود: زمانی که تیمی برتری نسبی دارد باید با جسارت بیشتری بازی کند، اما در این دیدار شاهد احتیاط بیش از حد و پاس‌های رو به عقب بودیم که از کیفیت مسابقه کاست.

وی در پایان تأکید کرد: این دیدار از نظر سطح فنی چندان جذاب نبود و نتیجه تساوی بدون گل تا حد زیادی بیانگر عملکرد دو تیم در زمین مسابقه است.

لازم به ذکر است که سومین و آخرین بازی تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح شبنه ۶ تیر مقابل تیم ملی مصر خواهد بود که این بازی از ساعت ۰۶:۳۰ به وقت تهران آغاز خواهد شد.