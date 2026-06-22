انتقاد بازیکن سابق منچستریونایتد از ایران و بلژیک/ بازی کیفیت نداشت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و دو تیم دو امتیازی شدند و به ترتیب و به دلیل گل زده بیشتر، ایران در مکان دوم و بلژیک در جایگاه سوم جدول گروه G ایستادند.

روی کین بازیکن اسبق تیم فوتبال منچستریونایتد و تیم ملی ایرلند در رابطه با دیدار تیم های ملی ایران و بلژیک اظهار داشت: کیفیت کلی مسابقه پایین بود و هر دو تیم در فاز فنی و تاکتیکی نمایش ضعیفی ارائه کردند.

وی با اشاره به شرایط مسابقه افزود: پیش از ۱۰ نفره شدن بلژیک، این تیم عملکرد بهتری داشت و حتی موقعیت‌هایی نیز برای گلزنی ایجاد کرد، اما پس از اخراج، روند بازی تغییر کرد و شرایط برای هر دو تیم پیچیده‌تر شد.

کین با انتقاد از عملکرد هجومی دو تیم تصریح کرد: از نظر پاسکاری، گردش توپ و تصمیم‌گیری در لحظات حساس، کیفیت لازم در زمین دیده نشد و بازی در سطح قابل قبولی قرار نداشت.

وی همچنین درباره تیم ملی ایران گفت: ایران با وجود مالکیت کمتر توپ، به‌ویژه روی ضربات ایستگاهی و توپ‌های مستقیم، خطرناک ظاهر شد و توانست در برخی مقاطع فشار ایجاد کند.

این کارشناس فوتبال در ادامه درباره صحنه اخراج بازیکن بلژیک اظهار داشت: مدافع پوششی فاصله کافی برای مهار مهاجم نداشت و همین موضوع منجر به تصمیم داور شد؛ البته در چنین صحنه‌هایی معمولاً سرعت بازیکن لحاظ نمی‌شود و اگر بازیکن آخر خط دفاع مرتکب خطا شود، کارت قرمز تصمیمی طبیعی است.

کین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از سبک بازی محتاطانه تیم‌ها افزود: زمانی که تیمی برتری نسبی دارد باید با جسارت بیشتری بازی کند، اما در این دیدار شاهد احتیاط بیش از حد و پاس‌های رو به عقب بودیم که از کیفیت مسابقه کاست.

وی در پایان تأکید کرد: این دیدار از نظر سطح فنی چندان جذاب نبود و نتیجه تساوی بدون گل تا حد زیادی بیانگر عملکرد دو تیم در زمین مسابقه است.