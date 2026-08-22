به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی، مهاجم ایرانی و بازیکن پیشین اینتر، به یکی از گزینه‌های مورد نظر باشگاه جنوا برای تقویت خط حمله تبدیل شده است.

به نوشته روزنامه «ایل سچولو XIX»، جنوا همچنان به دنبال جذب یک مهاجم نوک مناسب است و ایوان فرگوسن، مهاجم ۲۱ ساله ایرلندی که سابقه حضور در رم را دارد، یکی از گزینه‌های اصلی این تیم محسوب می‌شود. با این حال، هنوز توافق نهایی برای انتقال قرضی فرگوسن از برایتون حاصل نشده و این بازیکن نیز پس از انجام عمل جراحی مچ پا به زمان بیشتری برای بازگشت به میادین نیاز دارد.

در کنار فرگوسن، لورنزو لوکا نیز یکی دیگر از مهاجمانی است که مورد توجه جنوا قرار گرفته است. این تیم همچنین گزینه‌های دیگری را در خارج از ایتالیا زیر نظر دارد.

مهدی طارمی نیز در میان مهاجمانی قرار دارد که باشگاه جنوا شرایط جذب آنها را بررسی کرده است. مهاجم ایرانی فصل گذشته در المپیاکوس عملکرد خوبی داشت و موفق شد ۱۶ گل برای این تیم به ثمر برساند.

با این حال، طارمی در حال حاضر در اولویت نخست جنوا قرار ندارد و این باشگاه در کنار بررسی شرایط او، گزینه‌های دیگری از جمله میروسلاو اوسماجیچ، مهاجم مونته‌نگرویی پرستون، و بنتایب، مهاجم مراکشی یونیون توارگا، را نیز زیر نظر دارد.

جنوا که هدایت آن را دانیله ده‌روسی بر عهده دارد، همچنان در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای تقویت خط حمله خود است و باید دید در نهایت کدام مهاجم را به خدمت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که طارمی از لیست المپیاکوس برای هفته اول سوپر لیگ یونان خط خورده است و رسانه های مختلف یونانی از حضورش در تیم الوصل امارات خبر داده اند که تا لحظه نگارش این خبر هنوز چیزی قطعی نشده است.