سرمربی قهرمان جام جهانی در اسپانیا ماندنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال اسپانیا با تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی، اعتماد خود به لوئیس دلافوئنته را برای سال‌های آینده تقویت کرد.

روزنامه «آاس» نوشت: هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) به ریاست رافائل لوئسان و در جلسه‌ای که در شهر فوتبال لاس روساس برگزار شد، به اتفاق آرا با تمدید قرارداد لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی بزرگسالان اسپانیا، موافقت کرد. به این ترتیب، دلافوئنته تا سال ۲۰۳۲ به همکاری خود با فدراسیون فوتبال اسپانیا ادامه خواهد داد.

این تصمیم پس از قهرمانی تیم ملی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ گرفته شده است؛ جایی که اسپانیا با کسب عنوان قهرمانی جهان، جام را بالای سر برد.

رافائل لوئسان در جلسه هیئت‌رئیسه درباره این تمدید قرارداد گفت: ما به دنبال یک پروژه مبتنی بر ثبات و اعتماد هستیم. این پیشنهاد بر پایه اعتماد به لوئیس دلافوئنته و پروژه ورزشی‌ای است که او هدایت می‌کند و قرار است در یک چرخه چندساله و در رقابت‌های مهم ادامه پیدا کند. ما درباره پرافتخارترین سرمربی تاریخ تیم ملی اسپانیا صحبت می‌کنیم و پس از ۱۴ سال حضور او در مجموعه ما، لوئیس دلافوئنته شایسته یک آینده طولانی در فدراسیون فوتبال اسپانیاست.

دلافوئنته با این قرارداد جدید، هدایت اسپانیا را در دو دوره بعدی جام ملت‌های اروپا در سال‌های ۲۰۲۸ و ۲۰۳۲ و همچنین جام جهانی ۲۰۳۰ بر عهده خواهد داشت. جام جهانی ۲۰۳۰ به میزبانی مشترک اسپانیا، پرتغال، مراکش، پاراگوئه، اروگوئه و آرژانتین برگزار خواهد شد.

نخستین رقابت مهم پیش روی دلافوئنته، یورو ۲۰۲۸ است که به میزبانی انگلیس و ایرلند برگزار می‌شود. پس از آن جام جهانی ۲۰۳۰ در پیش خواهد بود تورنمنتی که اسپانیا امیدوار است میزبانی دیدار فینال آن را نیز بر عهده داشته باشد. یورو ۲۰۳۲ نیز به میزبانی ایتالیا و ترکیه برگزار خواهد شد.

قرار است توافق جدید در مراسمی در شهر فوتبال لاس روساس با حضور لوئیس دلافوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا، و جمعی از مسئولان و نمایندگان فوتبال این کشور به صورت رسمی معرفی شود. این مراسم در واقع آغاز مسیر جدید قهرمان جهان خواهد بود.

این مسیر علاوه بر یورو ۲۰۲۸ شامل حضور اسپانیا در دوره جدید لیگ ملت‌های اروپا نیز خواهد بود. دیدارهای ابتدایی این رقابت‌ها از ماه سپتامبر و اوایل اکتبر برگزار می‌شود و اسپانیا در این مرحله با انگلیس، کرواسی و جمهوری چک روبه‌رو خواهد شد.

در جلسه فدراسیون فوتبال اسپانیا، تمدید قرارداد خسوس ولاسکو، سرمربی تیم ملی فوتسال این کشور، نیز مورد موافقت قرار گرفت. ولاسکو تا ژوئیه ۲۰۲۹ هدایت تیم ملی فوتسال اسپانیا را بر عهده خواهد داشت و جزئیات این توافق در روزهای آینده به صورت رسمی اعلام خواهد شد.