سرآتشیار معین رضا فرخنده در گفتگو با خبرنگار مهر از عملیات نجات یک نوجوان حدوداً ۱۶ ساله از داخل حفره‌ای به عمق حدود ۱۰ متر در منطقه انتهای نماز ۲۵ خبر داد.

وی گفت: این حادثه ساعت ۵:۲۶ صبح به مرکز فرماندهی اعلام شد. نوجوان در حالی که به گفته خودش به دلیل تاریکی هوا در حال عبور از محل بوده، به داخل حفره سقوط کرده و همراه وی نیز برای کمک وارد محل شده و در ارتفاع گرفتار شده بود.

فرخنده افزود: آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۴۷، نجات ۲۳ و ۴۳ پس از حضور در محل، ابتدا فرد همراه را به سطح منتقل کردند و سپس عملیات نجات نوجوان حادثه‌دیده را انجام دادند. این نوجوان از ناحیه کمر و پشت دچار درد شدید بود که پس از انتقال به سطح، اقدامات لازم برای وی انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد ادامه داد: نکته قابل توجه در این عملیات، وجود یک مار در محل حادثه بود که هنگام حضور نیروهای آتش‌نشانی در عمق حفره مشاهده شد و تا پایان عملیات در فاصله حدود یک تا دو متری آتش‌نشانان قرار داشت؛ با وجود این شرایط، عملیات نجات با رعایت اصول ایمنی با موفقیت انجام شد. این عملیات ساعت ۷:۳۰ با انتقال افراد گرفتار به سطح و پایان مأموریت آتش‌نشانان خاتمه یافت.