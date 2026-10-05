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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

آغاز عملیات تعریض جاده پدافندی «پایین‌ بازار» رودبار به طول یک کیلومتر

آغاز عملیات تعریض جاده پدافندی «پایین‌ بازار» رودبار به طول یک کیلومتر

رودبار- شهردار رودبار از آغاز عملیات اجرایی تعریض جاده پدافندی منطقه «پایین‌بازار» به طول یک کیلومتر خبر داد و گفت: این محور نقش حیاتی و جایگزین در زمان بحران ایفا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات عمرانی تعریض جاده پدافندی پایین‌بازار، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر اعضای محترم شورای اسلامی شهر و همت و برنامه‌ریزی مجموعه مدیریت شهری رودبار، پروژه تعریض این مسیر حساس و استراتژیک به طول یک کیلومتر کلید خورد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و استراتژیک این جاده افزود: محور پایین‌بازار در ورودی شهر رودبار واقع شده و از حیث اصول پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، اهمیت بسیار بالایی برای شهرستان دارد. در مواقع بحرانی، حوادث غیرمترقبه و یا بروز گره‌های سنگین ترافیکی، این مسیر می‌تواند به عنوان یک معبر جایگزین کارآمد عمل کرده و مانع از مسدود شدن یا قطع ارتباط شریان اصلی ورودی شهر شود.

شهردار رودبار درباره وضعیت فعلی ماشین‌آلات و پیشرفت فیزیکی کار تشریح کرد: هم‌اکنون عملیات خاکبرداری و تعریض بستر جاده با استقرار یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری و سایر ادوات راهسازی شهرداری با سرعت و جدیت در حال اجرا است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

کاظمی فتلکی ضمن تقدیر از همکاری و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر در پیگیری مطالبات شهروندان و پیشبرد این پروژه، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتمام این عملیات عمرانی، علاوه بر ارتقای ایمنی و تسهیل تردد، گامی مؤثر در جهت کاهش بار ترافیکی، آسایش خاطر شهروندان فهیم رودبار و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مسافران برداشته شود.

کد مطلب 6968300

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