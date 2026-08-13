به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی ظهر پنجشنبه در حاشیه آغاز عملیات لایروبی رودخانه پایین بازار رودبار اظهار کرد: عملیات لایروبی رودخانه در محدوده پایین‌بازار شهر رودبار با به‌کارگیری یک دستگاه بیل مکانیکی لاستیکی، دو دستگاه کامیون و تلاش نیروهای خدوم شهرداری در حال انجام است.

وی افزود: این عملیات با هدف پاکسازی بستر و حریم رودخانه، جمع‌آوری رسوبات، نخاله‌ها و پسماندهای موجود، تسهیل عبور جریان آب و جلوگیری از انسداد مسیرهای آب‌گذر اجرا می‌شود.

شهردار رودبار با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در آستانه بارندگی‌های فصلی، تصریح کرد: لایروبی رودخانه‌ها نقش مؤثری در کاهش خطر آب‌گرفتگی و سیلاب، جلوگیری از خسارات احتمالی به معابر، اموال شهروندان و تأسیسات شهری و همچنین حفظ و زیباسازی منظر شهری دارد.

کاظمی فتلکی با بیان اینکه عملیات اجرایی این طرح حدود چهار روز است که آغاز شده، گفت: شهرداری رودبار با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، اجرای اقدامات پیشگیرانه و خدماتی را برای ارتقای ایمنی و رفاه شهروندان دنبال می‌کند.

شهردار رودبار گفت: اجرای عملیات لایروبی رودخانه پایین‌بازار رودبار، با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی، کنترل سیلاب و زیباسازی منظر شهری، با تلاش مجموعه شهرداری رودبار و حمایت و همکاری شورای اسلامی شهر رودبار در حال انجام است.

وی در پایان از تلاش‌های شبانه‌روزی و مسئولانه پرسنل شهرداری رودبار، نیروهای پرتلاش آتش‌نشانی، واحد خدمات شهری و تمامی کارکنان و عوامل اجرایی که در اجرای این عملیات نقش‌آفرینی می‌کنند، قدردانی کرد و افزود: همراهی و تعهد کارکنان شهرداری، پشتوانه اصلی ارائه خدمات مطلوب و حفظ آرامش و ایمنی شهروندان است.