آسفالت جاده «کوشک» رودبار پس از زیرسازی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر کاظمی فتلکی عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به پروژههای عمرانی فعال در سطح شهر رودبار اظهار کرد: در پاسخ به مطالبات و درخواستهای مکرر و دیرینه اهالی محترم محله کوشک، عملیات تعریض و بازگشایی این مسیر پرتردد توسط نیروهای خدوم شهرداری رودبار به طور کامل اجرا شده است.
وی با تشریح مراحل فعلی پروژه افزود: در حال حاضر زیرسازی مسیر تعریضشده به پایان رسیده و عوامل اجرایی شهرداری با تمام توان مشغول عملیات بتنریزی و کفسازی این منطقه هستند.
شهردار رودبار از اجرای فاز نهایی پروژه در آیندهای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: بلافاصله پس از اتمام بتنریزی و تثبیت نهایی بستر جاده، عملیات آسفالت و روکش این محور آغاز خواهد شد تا تردد شهروندان در این مسیر با سهولت کامل انجام گیرد.
کاظمی فتلکی با اشاره به تعامل مثبت میان مدیریت شهری و پارلمان محلی خاطرنشان کرد: با پیگیریها و حمایتهای مستمر اعضای شورای اسلامی شهر، این پروژه عمرانی بهزودی به بهرهبرداری کامل میرسد.
وی در پایان یادآور شد: مدیریت شهری رودبار با اولویتبندی محلات و همت شورای اسلامی شهر، بهسازی و آسفالت مسیرهای ارتباطی را در دستور کار جدی قرار داده است و امیدواریم ثمره این اقدامات، خدماتی ملموس و رضایتبخش برای عموم شهروندان عزیز باشد.
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