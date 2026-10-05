صفاری: نیازهای اساسی مردم برای بحران احتمالی تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حامد صفاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرستان پیرانشهر با تاکید بر ضرورت پیش ‌بینی نیازهای اساسی مردم در شرایط بحرانی اظهار کرد: کمبود آب، نان، خدمات و مراکز بهداشتی در شرایط بحران قابل قبول نیست و باید از هم‌اکنون تمهیدات لازم برای تأمین این نیازها اندیشیده شود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مدیریت بحران در پیرانشهر گفت: مدیریت بحران در شهرستان به خوبی در حال انجام است و مردم اطمینان داشته باشند که برای سناریوهای مختلف، آمادگی‌های لازم پیش‌بینی شده است.

فرماندار پیرانشهر نیز در این نشست با اشاره به شرایط سخت زمستانی شهرستان، بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای مدیریت افت فشار یا قطعی احتمالی گاز تأکید کرد و گفت: اگر قرار است در زمستان پیش‌رو با افت فشار یا قطعی گاز مواجه شویم، پیرانشهر نیز باید همانند سایر شهرهایی که شرایط اقلیمی سخت دارند، مورد توجه قرار گیرد و تبعیض در این زمینه قابل قبول نیست.

لقمان خسروپور، خواستار پیش‌بینی سناریوهای احتمالی از سوی شرکت گاز استان و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات جدی برای شهروندان شد.

فرماندار پیرانشهر همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین سوخت نانوایی‌ها اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد نانوایی‌های شهرستان دوگانه‌سوز شده‌اند، اما در کنار این اقدام، باید سوخت جایگزین نیز به میزان کافی تأمین و در اختیار نانوایی‌ها قرار گیرد.

وی بر ضرورت پیش‌بینی نیاز روستاها، تأمین به‌موقع ذخایر و تداوم سوخت‌رسانی در شرایط بحرانی نیز تأکید کرد تا خدمات‌رسانی به روستاییان در فصل زمستان با اختلال مواجه نشود.