وقوع رطوبت ۶۷ درصدی در هندیجان

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های حداکثر رطوبت نسبی ۲۴ ساعت گذشته در ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان نشان می‌دهد که میانگین رطوبت سطحی در این بازه زمانی به رقم ۵۱.۸ درصد رسیده است.

بر اساس داده‌های اداره کل هواشناسی استان خوزستان، در این مدت پس از هندیجان، ایستگاه‌های ایذه و گتوند با ۶۶ درصد و آبادان با ۶۵ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کرده‌اند. همچنین شهرهای بهبهان و شادگان با ۶۲ درصد، بندر ماهشهر با ۶۱ درصد و کشاورزی اهواز با ۶۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در سوی مقابل، ایستگاه حسینیه با ثبت رطوبت ۲۹ درصدی، کمترین میزان حداکثر رطوبت نسبی را در میان ۲۳ ایستگاه هواشناسی فعال استان در ۲۴ ساعت گذشته به نام خود ثبت کرد. همچنین دزپارت و لالی با ۳۹ درصد و مسجدسلیمان و هفتکل با ۴۰ درصد از دیگر مناطق با رطوبت نسبی پایین‌تر در استان بوده‌اند.