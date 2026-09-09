وقوع رطوبت ۸۲ درصدی در هوای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعت ۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ تا ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ایستگاه کشاورزی اهواز با ثبت رطوبت ۸۲.۰ درصد، بیشترین میزان رطوبت نسبی را داشته است. پس از آن، ایستگاه گتوند با ۷۳.۰ درصد و ماهشهر و شوش هر کدام با ۷۲.۰ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

کمترین رطوبت نسبی نیز با ۲۲.۰ درصد در ایستگاه حسینیه ثبت شده است. میانگین رطوبت نسبی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان ۵۵.۴ درصد بوده است.

بر اساس این آمار، ایستگاه‌های شادگان (۷۱.۰)، اهواز (۶۹.۰)، صفی آباد دزفول (۶۵.۰)، هندیجان (۶۴.۰)، بستان (۶۳.۰)، رامشیر (۶۰.۰)، ایذه (۵۸.۰)، بهبهان (۵۴.۰)، شوشتر (۵۴.۰)، امیدیه (۵۳.۰)، لالی (۴۸.۰)، مسجدسلیمان (۴۸.۰)، رامهرمز (۴۶.۰)، هفتکل (۴۶.۰)، هویزه (۴۶.۰)، آبادان (۳۷.۰)، دزپارت (۳۷.۰) و آغاجاری (۳۵.۰) نیز به ترتیب در رده‌های بعدی بیشترین رطوبت نسبی قرار گرفتند.