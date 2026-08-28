شرجی در خوزستان به ۸۶ درجه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان خوزستان در گزارش خود از وضعیت رطوبت ایستگاه‌های هواشناسی استان طی ۲۴ ساعت گذشته (از ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه تا ۹:۳۰ روز جمعه) اعلام کرد: میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان، ۵۳.۳ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش، هندیجان با ۸۶ درصد و ماهشهر با ۸۰ درصد، بیشترین میزان رطوبت را در استان تجربه کرده‌اند و پس از آن‌ها رامشیر با ۷۴ درصد در رتبه سوم قرار دارد.

اداره کل هواشناسی خوزستان در ادامه روند کاهش رطوبت در سایر مناطق را گزارش کرد: در ایستگاه‌های آبادان و امیدیه میزان رطوبت ۶۳ درصد، شادگان ۶۱ درصد، هویزه ۶۰ درصد و اهواز ۵۸ درصد گزارش شده است. همچنین میزان رطوبت در ایستگاه‌های شوش و صفی‌آباد دزفول ۵۶ درصد، آغاجاری و کشاورزی اهواز ۵۴ درصد و بهبهان ۵۲ درصد بوده است.

این گزارش حاکی از آن است که در ایستگاه‌های شوشتر با ۴۸ درصد، ایذه با ۴۷ درصد، بستان با ۴۶ درصد، رامهرمز با ۴۳ درصد، لالی با ۴۱ درصد، مسجدسلیمان با ۳۲ درصد، هفتکل با ۳۱ درصد، حسینیه با ۲۹ درصد و در نهایت دزپارت با ۲۸ درصد، کمترین میزان رطوبت نسبی در استان ثبت شده است.