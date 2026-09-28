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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

رطوبت در ماهشهر به ۹۶ درصد رسید

رطوبت در ماهشهر به ۹۶ درصد رسید

اهواز - اداره‌کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد: بیشترین رطوبت نسبی استان در ۲۴ ساعت گذشته با ۹۶ درصد در ماهشهر ثبت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار ایستگاه‌های هواشناسی خوزستان، از ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه پنجم مهر تا ساعت ۹:۳۰ روز دوشنبه ششم مهر ۱۴۰۵، پس از ماهشهر، هندیجان با ۹۱ درصد و امیدیه با ۸۰ درصد بیشترین رطوبت نسبی را ثبت کردند.

رطوبت در رامشیر ۷۹، گتوند ۷۲، بهبهان ۶۰، اهواز ۵۷، آغاجاری ۵۶، شوشتر ۵۵، آبادان، ایذه و شوش ۵۴، شادگان ۵۳، صفی‌آباد دزفول و کشاورزی اهواز ۵۱ و بستان ۴۱ درصد گزارش شد.

همچنین رطوبت نسبی مسجدسلیمان و هویزه ۳۶، لالی ۳۴، رامهرمز ۳۰، هفتکل ۲۴ و دزپارت ۲۳ درصد بود. حسینیه با ۲۲ درصد کمترین میزان رطوبت را در میان ایستگاه‌های استان داشت.

میانگین رطوبت نسبی ثبت‌شده در ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان ۵۲.۶ درصد اعلام شده است.

کد مطلب 6961164

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