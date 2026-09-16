هندیجان رکورددار رطوبت و شرجی در خوزستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای ایستگاههای هواشناسی استان در بازه زمانی ۹:۳۰ روز سهشنبه تا ۹:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، پس از هندیجان، ایستگاههای ماهشهر با ۶۸ درصد و آبادان با ۶۴ درصد رطوبت، به ترتیب در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
طبق گزارش اداره کل هواشناسی خوزستان، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه فعال استان در این بازه زمانی ۴۵.۷ درصد به ثبت رسیده است. همچنین در این مدت شهرستانهای گتوند با ۶۳ درصد و بستان با ۶۲ درصد رطوبت نسبی را گزارش کردند.
بر اساس این پایشهای هواشناسی، کمترین میزان رطوبت نسبی نیز در شهرستان هفتکل با ۲۰ درصد به ثبت رسید و شهرهای شوشتر و دزپارت نیز رطوبت ۲۷ درصدی را تجربه کردند.
اداره کل هواشناسی خوزستان با تحلیل این آمارها بر تداوم وضعیت جوی در مناطق ساحلی و جنوبی استان تاکید کرده است.
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