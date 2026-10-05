ثبت ۹۸۴ هزار تن تخلیه و بارگیری کالا در بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد احمدی‌زاده با اشاره به عملکرد بنادر این منطقه در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال، در مجموع ۹۴۲ هزار و ۴۴۶ تن کالای غیرنفتی و ۴۲ هزار و ۳۹۱ تن کالای نفتی در بنادر شهید باهنر و شرق استان تخلیه و بارگیری شده که مجموع عملیات را به ۹۸۴ هزار و ۷۳۷ تن رسانده است.

وی افزود: در بخش کالاهای غیرنفتی، ۲۸۸ هزار و ۱۶۳ تن تخلیه و ۶۵۴ هزار و ۲۸۳ تن بارگیری انجام شده که از این میزان، ۳۸ هزار و ۴۵۶ تن واردات، ۶۱۶ هزار و ۷۰ تن صادرات، ۶۴ هزار و ۷۶۳ تن ترانزیت، ۴۰ هزار و ۸۶۵ تن کاپوتاژ و ۱۹۲ هزار و ۳۹۲ تن در بخش سایر عملیات به ثبت رسیده است.

احمدی‌زاده ادامه داد: در بخش کالاهای نفتی نیز ۲ هزار و ۷۷۱ تن تخلیه و ۳۹ هزار و ۵۷۰ تن بارگیری انجام شده و میزان واردات ۵۴ تن، صادرات ۷ هزار و ۷۱۴ تن، ترانزیت ۷۱۵ تن، کاپوتاژ ۲۳ هزار و ۸۰۷ تن و سایر عملیات یک تن بوده است.

معاون دریایی و بندری مدیریت بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان همچنین از ثبت ۳۲ هزار و ۸۵۳ TEU عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری خبر داد و گفت: از این میزان، ۱۸ هزار و ۴۹۸ TEU کانتینر پر و ۱۴ هزار و ۳۵۵ TEU کانتینر خالی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به تردد شناورها در بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان، بر تداوم ارائه خدمات بندری و دریایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری و حمل‌ونقل دریایی تأکید کرد.