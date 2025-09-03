افزایش ۴۷ درصدی تخلیه و بارگیری در بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی با اشاره به عملکرد این مدیریت در پنج ماهه گذشته از سال جاری، از رشد قابل توجه عملیات بندری در این بنادر خبر داد.

وی با اشاره به عملکرد موفق این بنادر از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه گفت: در این بازه زمانی، تخلیه و بارگیری انواع کالاهای نفتی و غیرنفتی با رشد ۴۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است. همچنین در بخش کالاهای غیرنفتی نیز شاهد افزایش ۶۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌ایم.

محمدحسینی تختی افزود: طی این مدت، عملیات تخلیه کالا ۱۹ درصد، بارگیری ۶۹ درصد، واردات ۲۷ درصد و صادرات ۷۸ درصد افزایش یافته است. در حوزه ترانزیت کالاهای غیرنفتی نیز عملکرد بنادر شهید باهنر و شرق استان با رشد ۹۰ درصدی و در بخش کالاهای نفتی با رشد چشمگیر ۲۷۸ درصدی همراه بوده است.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان در ادامه به آمار تردد شناورها اشاره کرد و گفت: طی پنج ماهه نخست سال جاری، کل تردد شناورها در این بنادر با افزایش شش درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از ۱۲ هزار فروند رسیده است.

وی با بیان اینکه حتی در شرایط دشوار جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز فعالیت‌های بندری و دریایی بدون هیچ‌گونه وقفه ادامه داشت، اظهار کرد: این توفیق حاصل همت و تلاش فوق‌العاده بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه دریایی و بندری و همراهی اوپراتور بندر بوده و هیچ خللی در روند خدمات‌رسانی و عملیات بندری ایجاد نشد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در مدت زمان یاد شده، حدود ۳۵ هزار TEU کانتینر نیز در مجموعه بنادر شهید باهنر، سیریک و جاسک، تخلیه و بارگیری شده است. همچنین آمار ورودی کامیون‌ها نیز به بیش از ۷۱ هزار دستگاه رسیده که از رشد ۵۱ درصدی به نسبت مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.

محمدحسینی تختی تاکید کرد: استمرار این روند رو به رشد نشان‌دهنده جایگاه راهبردی بنادر شهید باهنر و شرق استان در عرصه تجارت دریایی و نقش‌آفرینی مؤثر آن‌ها در رونق اقتصادی کشور است.