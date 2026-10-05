پوشش غربالگری سرطان سینه در کاشان به بیش از ۱۹ درصد رسید

حمیدرضا وجگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت زنان ۳۰ تا ۷۰ سال تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان کاشان ۱۱۲ هزار و ۶۷۹ نفر است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پیش‌بینی می‌شد حدود ۲۰ درصد این جمعیت در نیمه نخست سال مورد ارزیابی و غربالگری قرار گیرند.

وی افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۱ هزار و ۴۷۲ نفر از بانوان گروه هدف در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشت معاینه شدند و پوشش غربالگری سرطان پستان در این مدت به ۱۹.۱ درصد رسید.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۱۵ نفر از بانوان گروه هدف معاینه شده بودند که معادل ۱۷ درصد جمعیت هدف بود و افزایش این رقم در سال جاری، بیانگر روند رو به رشد اجرای برنامه غربالگری در شهرستان است.

وی با اشاره به روند شناسایی و ارجاع موارد مشکوک گفت: چهار هزار و ۳۰۴ نفر از بانوان معاینه‌شده، معادل حدود ۲۰ درصد مراجعان، به دلیل مشاهده علائم مشکوک برای انجام بررسی‌های تکمیلی به سطح ۲ خدمات ارجاع شدند.

وجگانی همچنین از ثبت و پیگیری ۵۲ مورد ابتلا به سرطان پستان در سامانه یکپارچه بهداشت «سیب» طی نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: پیگیری‌های درمانی این بیماران پس از ثبت در سامانه آغاز شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌های غیرواگیر تصریح کرد: شناسایی سرطان پستان در مراحل اولیه می‌تواند نقش مهمی در افزایش اثربخشی درمان و بهبود پیامدهای بیماری داشته باشد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کاشان همچنین از گسترش همکاری‌های بین‌بخشی برای حمایت از بانوان مبتلا یا مشکوک به سرطان پستان خبر داد و گفت: همکاری با مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا (رومیکا) با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات تشخیصی و حمایتی، علاوه بر روزهای چهارشنبه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز توسعه یافته است.

وی افزود: با توجه به اهمیت دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، خدمات این مجموعه با تمرکز ویژه بر مناطق و مراکز روستایی نیز تقویت شده است.

وجگانی از بانوان ۳۰ تا ۷۰ سال خواست با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت یا پایگاه بهداشت، از خدمات رایگان ارزیابی و غربالگری سرطان پستان بهره‌مند شوند.