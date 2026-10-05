به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی صداقت عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پویش یک‌ماهه شناسایی و ارزیابی موارد مشکوک به سرطان پستان با هدف افزایش آگاهی عمومی نسبت به علائم هشداردهنده سرطان پستان، شناسایی زودهنگام موارد مشکوک و فراهم کردن زمینه ارجاع به‌موقع افراد برای بررسی‌های تخصصی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به شیوع سرطان پستان در کشور افزود: این بیماری یکی از سرطان‌های شایع به شمار می‌رود و در گلستان نیز از جمله موضوعات مورد توجه نظام سلامت است؛ از این رو افزایش آگاهی عمومی و توجه به نشانه‌های هشدار می‌تواند در شناسایی زودهنگام بیماری مؤثر باشد.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: ارزیابی سلامت پستان از ۳۰ سالگی به بالا توصیه می‌شود و افراد باید نسبت به تغییرات غیرطبیعی در وضعیت پستان خود حساس باشند و در صورت مشاهده علائم مشکوک، برای بررسی پزشکی اقدام کنند.

وی تغییر در ظاهر، شکل یا اندازه پستان و همچنین احساس توده را از جمله نشانه‌هایی دانست که نیازمند ارزیابی پزشکی است و گفت: مشاهده هر یک از این تغییرات به معنای ابتلای قطعی به سرطان نیست، اما لازم است فرد برای بررسی دقیق‌تر به پزشک یا مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت مراجعه کند.

صداقت با اشاره به نقش مراکز بهداشتی در اجرای این پویش اظهار کرد: ارزیابی‌های اولیه در مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های سلامت توسط کارکنان حوزه بهداشت انجام می‌شود و آموزش‌های لازم نیز در زمینه شناخت علائم هشدار و نحوه پیگیری وضعیت سلامت پستان به افراد ارائه خواهد شد.

وی افزود: افرادی که نیاز به بررسی بیشتر داشته باشند، برای دریافت خدمات تخصصی و انجام ارزیابی‌های تکمیلی به مراکز مربوط ارجاع می‌شوند و افراد می‌توانند در صورت نگرانی یا مشاهده هرگونه تغییر غیرطبیعی، مستقیماً نیز به پزشک مراجعه کنند.

معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در ادامه بر اهمیت توجه ویژه افراد دارای سابقه خانوادگی سرطان پستان تأکید کرد و گفت: افرادی که در میان بستگان خود سابقه ابتلا به این بیماری دارند، باید موضوع ارزیابی سلامت پستان و برنامه غربالگری را با جدیت بیشتری دنبال کنند و درباره زمان و نوع بررسی‌های مورد نیاز با پزشک مشورت داشته باشند.

صداقت خاطرنشان کرد: هدف اصلی این پویش، افزایش حساسیت جامعه نسبت به سلامت پستان و ایجاد زمینه برای شناسایی و پیگیری به‌موقع موارد مشکوک است تا افراد در صورت نیاز، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات تشخیصی و درمانی لازم را دریافت کنند.