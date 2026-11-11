به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، پنج هزار و ۲۸۷ نفر از بانوان شهرستان دیّر، مراقبت غربالگری سرطان پستان و آموزش‌های لازم در زمینه خودآزمایی و آشنایی با روش های پیشگیری از سرطان پستان را دریافت کرده‌اند.

وی افزود: در همین راستا، بیش از هزار و ۲۰۰ نفر نیز در جلسات آموزش گروهی با موضوع انواع سرطان، عوامل خطر و راهکارهای پیشگیری از آن شرکت کرده‌اند و آموزش های لازم را دریافت کرده اند. همچنین، ۱۵۰ نفر برای انجام ماموگرافی اقدام کرده‌اند و ۲۱ نفر نیز به‌منظور بررسی‌های تخصصی‌تر و انجام نمونه‌برداری از پستان ارجاع داده شده‌اند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با تأکید بر اهمیت آموزش و آگاهی‌بخشی در پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان پستان بیان کرد: افزایش آگاهی بانوان درباره علائم هشداردهنده، عوامل خطر و روش‌های تشخیص زودهنگام ، نقش مهمی در مراجعه به‌موقع و بهره‌مندی از خدمات تشخیصی و درمانی دارد.

وی گفت: غربالگری زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر شناسایی افراد نیازمند به بررسی بیشتر، نتایج آن نیز به‌درستی پیگیری شود و افراد ارجاع‌شده مراحل تکمیلی تشخیص و درمان را دنبال کنند.

ناظمیان‌پور خاطرنشان کرد: تشخیص زودهنگام سرطان پستان می‌تواند نقش مؤثری در افزایش اثربخشی درمان داشته باشد؛ ازاین‌رو از بانوان دعوت می‌کنیم با مراجعه به مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان، از خدمات آموزشی، معاینات و برنامه‌های غربالگری بهره‌مند شوند و در صورت نیاز به بررسی‌های تخصصی‌تر، مراحل ارجاع و پیگیری را تا حصول نتیجه ادامه دهند.

وی بر تداوم برنامه‌های آموزشی و غربالگری سرطان پستان در سطح شهرستان با همکاری مراکز بهداشتی و درمانی تأکید کرد.