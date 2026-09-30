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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

اجرای طرح غربالگری سرطان در هلیلان آغاز شد

اجرای طرح غربالگری سرطان در هلیلان آغاز شد

ایلام- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام از اجرای طرح غربالگری سرطان در هلیلان خبر داد.

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این طرح با مشارکت قرارگاه سلامت بنیاد برکت و دانشگاه علوم پزشکی استان آغاز شده، اظهار داشت: بسیاری از بیمارانی که در شهرستان وجود دارند، ممکن است از بیماری خود اطلاع نداشته باشند و این طرح باعث می‌شود که بسیاری از این بیماری‌ها شناسایی شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام ادامه داد: اجرای چنین طرح‌های رایگانی برای مردم هلیلان بسیار ارزشمند است و امیدواریم در آینده نیز تداوم یابد.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح، ۲۰۰ غربالگری سرطان سینه و ۵۰ غربالگری سرطان پاپ‌اسمیر انجام می‌شود، تصریح کرد: افرادی که نتایج آزمایش آنها مثبت اعلام شود، به مراکز درمانی تخصصی ارجاع داده می‌شوند و برای اقدامات تخصصی‌تر مانند ویزیت متخصص، سونوگرافی و ماموگرافی ارجاع می‌شوند و در صورت تشخیص، این موارد با هماهنگی انجام‌شده به صورت کاملاً رایگان تحت درمان قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6963730

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