اجرای طرح غربالگری سرطان در هلیلان آغاز شد

علی نیکونهاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این طرح با مشارکت قرارگاه سلامت بنیاد برکت و دانشگاه علوم پزشکی استان آغاز شده، اظهار داشت: بسیاری از بیمارانی که در شهرستان وجود دارند، ممکن است از بیماری خود اطلاع نداشته باشند و این طرح باعث می‌شود که بسیاری از این بیماری‌ها شناسایی شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام ادامه داد: اجرای چنین طرح‌های رایگانی برای مردم هلیلان بسیار ارزشمند است و امیدواریم در آینده نیز تداوم یابد.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح، ۲۰۰ غربالگری سرطان سینه و ۵۰ غربالگری سرطان پاپ‌اسمیر انجام می‌شود، تصریح کرد: افرادی که نتایج آزمایش آنها مثبت اعلام شود، به مراکز درمانی تخصصی ارجاع داده می‌شوند و برای اقدامات تخصصی‌تر مانند ویزیت متخصص، سونوگرافی و ماموگرافی ارجاع می‌شوند و در صورت تشخیص، این موارد با هماهنگی انجام‌شده به صورت کاملاً رایگان تحت درمان قرار خواهند گرفت.