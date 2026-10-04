به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی در حاشیه نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق سوخت هرمزگان اظهار کرد: دستور اصلی این جلسه، پیگیری پیشنهاد استان درباره واریز میزان مشخصی از بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان به کارت‌های سوخت شهروندان هرمزگانی بود.

وی افزود: این پیشنهاد برای نخستین‌بار در اردیبهشت‌ماه از سوی استان هرمزگان مطرح شد، اما به دلایلی اجرای آن به تأخیر افتاد و اکنون با توجه به استمرار برخی مشکلات در حوزه تأمین و دسترسی به سوخت، پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ادامه داد: با وجود تدابیر مختلف از جمله فراهم شدن امکان استفاده از کارت‌های آزاد در طول ماه، همچنان شاهد شکل‌گیری صف در برخی جایگاه‌های سوخت هستیم و بخشی از شهروندان نیز دسترسی آسان و مطلوبی به بنزین ندارند.

نفیسی با بیان اینکه پیشنهاد استان می‌تواند یکی از راهکارهای مدیریت این وضعیت باشد، گفت: پیشنهاد ما این است که میزان مشخصی از سهمیه بنزین سوم در کارت‌های سوخت خود مردم اعمال شود تا شهروندان بتوانند متناسب با نیاز خود آن را در طول ماه مدیریت کنند.

وی تصریح کرد: برای افرادی که نیاز بیشتری از میزان سهمیه تعیین‌شده دارند نیز می‌توان با راه‌اندازی سامانه‌های مشخص، سازوکار لازم برای تأمین نیاز مازاد را پیش‌بینی کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان یکی دیگر از مسائل موجود را سرریز نیاز سوختی استان‌های همجوار به هرمزگان عنوان کرد و گفت: بخشی از شهروندان استان‌های همسایه که امکان تأمین نیاز خود را در محل سکونتشان ندارند، به شهرستان‌های مرزی هرمزگان از جمله رودان و حاجی‌آباد مراجعه می‌کنند تا از خدمات ارائه‌شده در این استان استفاده کنند.

نفیسی خاطرنشان کرد: این موضوع نیز در پیگیری‌های استان مورد توجه قرار گرفته و قرار است درخواست هرمزگان در تهران طی همین هفته دنبال شود و پس از آن منتظر اعلام نظر نهایی در این خصوص خواهیم بود.

وی درباره میزان سهمیه پیشنهادی نیز گفت: در اردیبهشت‌ماه و در نامه‌ای که استاندار هرمزگان ارسال کرده بود، بر اساس بررسی‌ها و آنالیز انجام‌شده درباره میزان مصرف و نیاز سوخت استان، یک میانگین برای سهمیه پیشنهادی در نظر گرفته شده بود اما این موضوع همچنین در انتظار تایید مقامات ذیربط است.