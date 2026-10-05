اسد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز پنجشنبه ۱۶ مهرماه، چهار کتابخانه عمومی جدیدالاحداث و بهسازی‌شده در شهرهای سردرود، اسکو و بناب و روستای تازه‌قلعه شهرستان ملکان با حضور آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود با زیربنای یک‌هزار و ۲۳۵ مترمربع، که در جریان جنگ رمضان آسیب دیده بود، پس از انجام عملیات بهسازی آماده بازگشایی و بهره‌برداری شده است. برای اجرای عملیات بهسازی این کتابخانه ۱۱ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی ادامه داد: کتابخانه شهید مطهری اسکو نیز با زیربنای ۴۲۵ مترمربع پس از انجام عملیات بهسازی کلی آماده بازگشایی شده و برای اجرای این طرح ۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به آماده بهره‌برداری بودن کتابخانه شهید آیت‌الله مدرس بناب گفت: این کتابخانه با زیربنای ۷۰۹ مترمربع به‌طور کامل بهسازی شده و برای اجرای این طرح نیز ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

بابایی همچنین از احداث کتابخانه فرهیختگان در روستای تازه‌قلعه شهرستان ملکان خبر داد و گفت: این کتابخانه با زیربنای ۸۰۰ مترمربع احداث شده و برای احداث و تجهیز آن ۲۳ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع برای احداث، بهسازی و تأمین تجهیزات این چهار کتابخانه عمومی ۴۹ میلیارد تومان هزینه شده است و بهره‌برداری از این طرح‌ها می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و ارتقای دسترسی مردم مناطق مختلف آذربایجان شرقی به خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای داشته باشد.