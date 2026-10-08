  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷

کتابخانه شهید مطهری اسکو با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها بازگشایی شد

کتابخانه شهید مطهری اسکو با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه‌ها بازگشایی شد

اسکو- کتابخانه عمومی شهید مطهری اسکو پس از اجرای طرح بهسازی و نوسازی با اعتبار ۶ میلیارد تومان، با حضور آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، بازگشایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه عمومی شهید مطهری اسکو با زیربنای ۴۲۵ مترمربع پس از اجرای طرح بهسازی و نوسازی، صبح پنجشنبه بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و ارائه خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی به شهروندان و اعضای کتابخانه را آغاز کرد.

برای اجرای طرح بهسازی این کتابخانه ۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. این عملیات با هدف نوسازی فضای کتابخانه و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای استفاده اعضا و مراجعه‌کنندگان انجام شده است.

کتابخانه شهید مطهری اسکو با حدود هزار عضو، از مراکز فرهنگی و کتابخوانی این شهرستان به شمار می‌رود و بازگشایی آن امکان ازسرگیری خدمات کتابخانه‌ای و برنامه‌های فرهنگی را برای اعضا و علاقه‌مندان به مطالعه فراهم کرده است.

با اجرای طرح نوسازی، این کتابخانه اکنون آماده ارائه خدمات به اعضای خود و میزبانی از شهروندان اسکو است و فعالیت آن در چرخه خدمات فرهنگی شهرستان ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6971693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها