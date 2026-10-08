به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه عمومی شهید مطهری اسکو با زیربنای ۴۲۵ مترمربع پس از اجرای طرح بهسازی و نوسازی، صبح پنجشنبه بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت و ارائه خدمات کتابخانه‌ای و فرهنگی به شهروندان و اعضای کتابخانه را آغاز کرد.

برای اجرای طرح بهسازی این کتابخانه ۶ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. این عملیات با هدف نوسازی فضای کتابخانه و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای استفاده اعضا و مراجعه‌کنندگان انجام شده است.

کتابخانه شهید مطهری اسکو با حدود هزار عضو، از مراکز فرهنگی و کتابخوانی این شهرستان به شمار می‌رود و بازگشایی آن امکان ازسرگیری خدمات کتابخانه‌ای و برنامه‌های فرهنگی را برای اعضا و علاقه‌مندان به مطالعه فراهم کرده است.

با اجرای طرح نوسازی، این کتابخانه اکنون آماده ارائه خدمات به اعضای خود و میزبانی از شهروندان اسکو است و فعالیت آن در چرخه خدمات فرهنگی شهرستان ادامه خواهد یافت.