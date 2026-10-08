به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در جریان سفر به آذربایجان شرقی صبح پنجشنبه با بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، دیدار و درباره وضعیت کتابخانه‌های عمومی، ظرفیت‌های موجود و راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌ای گفت‌وگو کرد.

نظربلند با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان شرقی در حوزه کتابخانه‌های عمومی، این استان را از جمله استان‌های موفق این حوزه دانست و بر پیگیری جدی بازطراحی و بهسازی کتابخانه‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه کتابخانه‌های فرسوده باید در اولویت بهسازی قرار گیرند، گفت: بازطراحی کتابخانه‌ها نباید صرفاً به نوسازی ظاهری فضا محدود شود، بلکه محیط کتابخانه‌های عمومی باید متناسب با نیازها، سلایق و سبک زندگی روز جامعه بازطراحی و شاداب‌سازی شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، توجه به ویژگی‌های مخاطبان هر منطقه و نیازهای آنها را در طراحی و بازآفرینی فضاها و منابع کتابخانه‌ای ضروری دانست و ادامه داد: این رویکرد می‌تواند به جذب مخاطبان بیشتر و ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه‌ای کمک کند.

نظربلند همچنین بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی برای حمایت از کتابخانه‌های عمومی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های اقتصادی، خیرین و دیگر بخش‌های اجتماعی می‌توانند در توسعه و بهسازی فضاهای کتابخانه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات نقش داشته باشند.

تأکید استاندار بر افزایش دسترسی مردم به کتابخانه‌ها

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، نیز بر ضرورت افزایش دسترسی مردم به خدمات کتابخانه‌ای تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت فراهم شدن امکان استفاده بیشتر علاقه‌مندان از فضاهای مطالعه کتابخانه‌ها، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند در زمان‌های مناسب از ظرفیت کتابخانه‌ها استفاده کنند و در صورت فراهم بودن شرایط، فعالیت کتابخانه‌های عمومی در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست گزارشی از روند رشد شاخص‌های کتابخانه‌ای آذربایجان شرقی ارائه شد. بر اساس این گزارش، طی سال‌های اخیر تعداد کتابخانه‌ها، اعضا و منابع کتابخانه‌ای استان افزایش یافته و روند رشد عضویت در کتابخانه‌های عمومی نیز ادامه داشته است.