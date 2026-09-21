بابایی: شهریار نماد نبوغ ادبی و هویت ملی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی صبح دوشنبه در همایش بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و مقام ادبی استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی (شهریار) که در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند برگزار شد، اظهار کرد: شهریار از چهرههای کمنظیر شعر و ادب ایران بود که آثارش ریشه در فرهنگ مردم، هویت ایرانی و باورهای دینی داشت.
شهریار؛ شاعری برخاسته از فرهنگ مردم
وی با اشاره به جایگاه ادبی شهریار افزود: استاد سیدمحمدحسین بهجت تبریزی از نوابغ شعر و ادب بود و توانست با زبان شعر، بخشی از فرهنگ، عواطف و هویت مردم این سرزمین را به شکلی ماندگار روایت کند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی ادامه داد: پیوند عمیق شهریار با فرهنگ بومی و ارادت ویژه او به اهلبیت عصمت و طهارت (ع) در بسیاری از آثارش نمایان است و همین ویژگیها، شعر او را به ادبیاتی نزدیک به زندگی و احساسات مردم تبدیل کرده است.
بابایی با اشاره به توانمندی شهریار در سرودن شعر به دو زبان فارسی و ترکی گفت: آثار این شاعر در هر دو زبان از استحکام و ظرفیت ادبی بالایی برخوردار است و شهریار توانست در هر دو حوزه، جایگاهی ماندگار برای خود ایجاد کند.
وی منظومه «حیدربابایه سلام» را یکی از شاخصترین آثار شهریار عنوان کرد و افزود: این منظومه علاوه بر ارزش ادبی، بازتابی از فرهنگ، هویت، خاطرات، آداب و رسوم و دلبستگی مردم آذربایجان به سرزمین و ریشههای خود است و توانسته پیام فرهنگی خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی منتقل کند.
رشد شاخصهای کتابخوانی در آذربایجان شرقی
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانههای عمومی استان اظهار کرد: در سالهای اخیر با توسعه فعالیتهای فرهنگی و افزایش مشارکت مردم و جوانان، شاخصهایی مانند عضویت، امانت کتاب و برنامههای ترویج کتابخوانی در کتابخانههای عمومی استان روند رو به رشدی داشته است.
وی افزود: افزایش مراجعه مردم به کتابخانهها و استقبال از برنامههای فرهنگی نشان میدهد که کتابخانههای عمومی همچنان یکی از پایگاههای مهم فرهنگی و اجتماعی در شهرها و روستاهای استان هستند.
بابایی با تأکید بر ضرورت استمرار این روند گفت: توسعه خدمات کتابخانهای باید متناسب با نیازهای جدید جامعه و با استفاده از ظرفیتهای نوین فرهنگی و فناوری دنبال شود تا کتابخانهها بتوانند پاسخگوی نیاز گروههای مختلف جامعه باشند.
توسعه کتابخانههای سیار برای تحقق عدالت فرهنگی
وی در ادامه از برنامهریزی برای توسعه خدمات کتابخانهای در مناطق کمتر برخوردار خبر داد و گفت: یکی از اولویتهای ادارهکل کتابخانههای عمومی استان، گسترش دسترسی مردم مناطق روستایی و محلات کمبرخوردار به کتاب و خدمات فرهنگی است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی افزود: در همین راستا، راهاندازی و توسعه کتابخانههای سیار در دستور کار قرار گرفته است تا خدمات کتابخانهای بتواند به مناطقی برسد که دسترسی کمتری به کتابخانههای ثابت دارند.
بابایی ادامه داد: عدالت فرهنگی زمانی محقق میشود که دسترسی به کتاب و خدمات فرهنگی محدود به مراکز شهری نباشد و کودکان، نوجوانان و خانوادهها در مناطق روستایی و کمبرخوردار نیز بتوانند از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
ارتقای زیرساختهای کتابخانهای مرند
وی همچنین از برنامهریزی برای تجهیز و بهسازی زیرساختهای کتابخانهای شهرستان مرند خبر داد و اظهار کرد: ارتقای کیفیت فضاهای کتابخانهای، توسعه خدمات نوین و استفاده از ظرفیتهای استانی و پروژههای توسعهای، از جمله برنامههایی است که برای افزایش دسترسی شهروندان مرندی به خدمات کتابخانهای دنبال میشود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: هدف این است که کتابخانههای شهرستان مرند علاوه بر افزایش ظرفیت فیزیکی، از نظر تجهیزات و ارائه خدمات نیز متناسب با نیازهای روز جامعه توسعه پیدا کنند.
وی در پایان با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت استاد شهریار گفت: پاسداشت مفاخر ادبی همچون شهریار فرصتی برای معرفی میراث فرهنگی و ادبی به نسل جوان و تقویت ارتباط جامعه با کتاب، شعر و ادبیات است.
گفتنی است این همایش با حضور آیتالله پورمحمدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه مرند، زاهد محمودی معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند، جمعی از مسئولان، شاعران، ادیبان و فعالان فرهنگی شهرستان برگزار شد.
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