بازگشت کتابخانه شهید باکری سردرود به چرخه خدمت پس از آسیب جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود که در جریان جنگ رمضان بیش از ۴۰ درصد آسیب دیده و برای مدتی از چرخه ارائه خدمات خارج شده بود، صبح پنجشنبه پس از انجام عملیات بازسازی و تجهیز مجدد، با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی و آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دوباره فعالیت خود را آغاز کرد.

برای بازسازی و بهسازی این کتابخانه ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و عملیات اجرایی آن در کمتر از ۶ ماه به پایان رسیده است. این مجموعه پس از بازسازی با فضاها و امکانات بهسازی‌شده، بار دیگر آماده پذیرش شهروندان و ارائه خدمات فرهنگی و کتابخانه‌ای به مردم سردرود شده است.

بازسازی کتابخانه در کمتر از ۶ ماه

آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در آیین بازگشایی کتابخانه شهید حمید باکری سردرود با اشاره به آسیب‌دیدگی این مجموعه در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: این کتابخانه در اسفند سال ۱۴۰۴ مورد حمله قرار گرفت و بیش از ۴۰ درصد آن آسیب دید، اما با تلاش‌های انجام‌شده، عملیات بازسازی آن در کمتر از ۶ ماه به پایان رسید.

وی با اشاره به بازسازی بخش‌های مختلف کتابخانه افزود: سالن علم و فضاهای مطالعه این مجموعه به طور کامل بازسازی و ارتقا یافته‌اند و امیدواریم کتابخانه شهید باکری بار دیگر به محل مراجعه شهروندان سردرود تبدیل شود.

نظربلند با بیان اینکه تعطیلی کتابخانه موجب محرومیت موقت شهروندان از خدمات آن شده بود، گفت: افرادی که پیش از این به کتابخانه مراجعه می‌کردند و در ماه‌های تعطیلی امکان استفاده از خدمات آن را نداشتند، اکنون می‌توانند دوباره به این مجموعه مراجعه کنند و از فضاها و خدمات آن بهره‌مند شوند.

حمله به زیرساخت فرهنگی نشان‌دهنده اهمیت آن است

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با اشاره به هدف قرار گرفتن برخی مراکز فرهنگی در جریان جنگ رمضان تصریح کرد: در کنار حمله به مراکز و زیرساخت‌های نظامی، شاهد آسیب دیدن مراکز فرهنگی نیز بودیم و دو کتابخانه در جریان جنگ به طور کامل تخریب شدند.

وی ادامه داد: اینکه زیرساخت‌های فرهنگی نیز مورد حمله قرار می‌گیرند، نشان می‌دهد این مراکز برای جامعه و دشمن اهمیت دارند؛ چراکه تضعیف فرهنگ و ایجاد گسست در بنیان‌های فرهنگی می‌تواند زمینه نفوذ در جامعه را فراهم کند.

نظربلند تأکید کرد: در چنین شرایطی تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و توسعه فضاهای کتابخانه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور این مسیر را دنبال خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با توسعه و بهسازی فضاهای کتابخانه‌ای، زمینه حضور بیشتر مردم در این مراکز فراهم شود و کتابخانه‌ها بتوانند خدمات فرهنگی گسترده‌تری به شهروندان ارائه دهند.

بازگشت کتابخانه به چرخه خدمت

کتابخانه عمومی شهید حمید باکری سردرود پس از بازسازی، اکنون با فضاهای بهسازی‌شده از جمله سالن‌های مطالعه VIP و تالار علم فعالیت خود را از سر گرفته است.

بازگشایی این کتابخانه، پس از آسیب‌دیدگی بیش از ۴۰ درصدی و انجام عملیات بازسازی با هزینه ۱۱۰ میلیارد ریال، امکان بازگشت دوباره این مرکز فرهنگی به چرخه خدمت‌رسانی به مردم سردرود را فراهم کرده است.