  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷

لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

عمان میزبان بازی گل گهر ایران و المحرق بحرین شد

عمان میزبان بازی گل گهر ایران و المحرق بحرین شد

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار تیم های گل گهر ایران و المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ به میزبانی کشور عمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال گل گهر ایران و المحرق بحرین باید در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ باید رو در روی هم قرار گیرند. قرار بود این بازی به میزبانی کشور بحرین انجام شود که به دلیل عدم صدور روادید این حضور اعضای تیم گل گهر در این کشور منتفی شد.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه السیب در مسقط عمان میزبان این بازی خواهد بود. در هفته اول تیم گل گلهر نقابل الجزیره امارات به تساوی بدون گل دست یافت اما المحرق مقابل آرکاداغ ترکمنستان با یک گل شکست خورد.

عمان میزبان بازی گل گهر ایران و المحرق بحرین شد

کد مطلب 6968633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها