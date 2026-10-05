عمان میزبان بازی گل گهر ایران و المحرق بحرین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال گل گهر ایران و المحرق بحرین باید در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ باید رو در روی هم قرار گیرند. قرار بود این بازی به میزبانی کشور بحرین انجام شود که به دلیل عدم صدور روادید این حضور اعضای تیم گل گهر در این کشور منتفی شد.

با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه السیب در مسقط عمان میزبان این بازی خواهد بود. در هفته اول تیم گل گلهر نقابل الجزیره امارات به تساوی بدون گل دست یافت اما المحرق مقابل آرکاداغ ترکمنستان با یک گل شکست خورد.