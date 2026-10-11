به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه گل‌گهر، ابوذر خواجویی‌نسب اظهار داشت: دیدار ما با المحرق به دلیل صادرنشدن روادید بحرین، به عمان منتقل شد. محدودیت‌های پروازی نیز تیم را ناچار کرده پس از مسابقه در سیرجان، از مسیر تهران، نجف و بغداد راهی مسقط شود. توقف چندساعته در نجف، انتقال با اتوبوس به بغداد و ساعت‌ها انتظار در فرودگاه، سفری طولانی و فرسایشی را به تیم تحمیل کرده که بر استراحت و آمادگی بازیکنان اثر می‌گذارد.

وی درباره تفاوت شرایط سفر نمایندگان ایران گفت: استقلال با پرواز مستقیمِ تشریفاتی از فرودگاه مهرآباد و حمایت‌های فراهم‌شده، راهی قطر شده است. از تسهیل سفر این تیم خوشحالیم و برای استقلال و همه نمایندگان ایران آرزوی موفقیت داریم. انتظار ما این است که گل‌گهر و دیگر نمایندگان کشور نیز از چنین حمایت‌هایی برخوردار شوند؛ همه این تیم‌ها نام ایران را در آسیا نمایندگی می‌کنند.



خواجویی‌نسب با تأکید بر درخواست پیشین باشگاه از سازمان لیگ افزود: مسابقه آسیایی ما چهارشنبه برگزار می‌شود و ناچاریم در بازگشت نیز همین مسیر چندمرحله‌ای را تکرار کنیم. طبق برنامه فعلی، احتمال دارد بامداد یا صبح شنبه، بیست‌وپنجم مهر، به ایران برسیم؛ در حالی که روز یکشنبه، بیست‌وششم مهر، باید مقابل استقلال قرار بگیریم. این شرایط فرصت کافی برای استراحت و بازیابی تیم باقی نمی‌گذارد.



سخنگوی باشگاه گل‌گهر ادامه داد: استقلال دوشنبه بازی آسیایی خود را انجام می‌دهد و در صورت بازگشت مستقیم، فرصت بیشتری برای آماده‌سازی خواهد داشت. سازمان لیگ باید علاوه بر فاصله دو مسابقه، زمان واقعی بازگشت، طول سفر و فرصت بازیابی بازیکنان را نیز لحاظ کند تا دو تیم در شرایط عادلانه‌تری به مصاف یکدیگر بروند.



وی در پایان تأکید کرد: از سازمان لیگ می‌خواهیم با بررسی درخواست قبلی باشگاه، در زمان دیدار با استقلال بازنگری کند تا فرصت مناسبی برای استراحت و آماده‌سازی گل‌گهر فراهم شود و حق تیم تضییع نشود. دشواری‌های حضور در آسیا نباید با برنامه مسابقات داخلی به فشار مضاعف تبدیل شود. گل‌گهر برای سربلندی ایران تلاش می‌کند و شایسته حمایت و رعایت عدالت است.