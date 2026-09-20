به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران در شرایطی آغاز شد که حضور همزمان استقلال و پرسپولیس برای نخستینبار فضای متفاوتی به بالاترین سطح فوتبال زنان ایران داده است. هفته نخست اما فقط به حضور سرخابیها خلاصه نشد؛ گلگهر سیرجان با یک پیروزی پرگل در صدر نشست، سپاهان شروعی موفق داشت و خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی در نخستین گام متوقف شد.
سرخابیها شروعی بدون لغزش
استقلال که برای نخستینبار در لیگ برتر زنان حضور دارد شروعی موفق داشت و با نتیجه ۲ بر صفر پالایش گاز ایلام را شکست داد. آبیپوشان با هدایت مریم ایراندوست فصل را با سه امتیاز آغاز کردند تا نخستین حضورشان در سطح اول فوتبال زنان با پیروزی همراه شود.
پرسپولیس نیز در نخستین بازی فصل مقابل آوا تهران قرار گرفت و با دو گل زهرا قنبری و مرضیه نیکخواه به برتری ۲ بر صفر رسید. به این ترتیب هر دو تیم پرطرفدار پایتخت هفته نخست را با کسب سه امتیاز پشت سر گذاشتند.
گلگهر پرگلترین شروع هفته
در میان تیمهای پیروز هفته نخست گلگهر سیرجان با اختلاف بیشتری نسبت به سایر مدعیان به برتری رسید. این تیم با نتیجه ۴ بر یک وارش نوشهر را شکست داد و با این نتیجه در صدر جدول هفته اول قرار گرفت.
افسانه چترنور نیز با هتتریک در این مسابقه یکی از چهرههای اصلی هفته نخست بود. شروعی که توجهها را دوباره به یکی از گلزنان مطرح فوتبال زنان ایران جلب کرد.
قهرمان فصل را با تساوی آغاز کرد
یکی از نتایج قابل توجه هفته نخست در کرج رقم خورد؛ جایی که خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی، برابر ایستا البرز به تساوی بدون گل رسید.
خاتون که فصل گذشته عنوان قهرمانی را به دست آورده در نخستین مسابقه فصل نتوانست به سه امتیاز برسد. در سمت مقابل ایستا با هدایت سارا قمی ملیپوش سابق فوتبال زنان ایران یک امتیاز ارزشمند از این مسابقه گرفت. این دیدار نخستین تجربه سرمربیگری قمی در لیگ برتر نیز محسوب میشد.
سپاهان هم سه امتیازی شد
سپاهان اصفهان نیز فصل جدید را با پیروزی آغاز کرد. طلاییپوشان در یکی از دیدارهای مهم هفته اول ملوان بندرانزلی را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دادند تا آنها هم در جمع تیمهای سه امتیازی قرار بگیرند.
به این ترتیب در پایان هفته نخست گلگهر با پیروزی پرگل خود صدر جدول را در اختیار دارد و استقلال، پرسپولیس و سپاهان نیز شروعی موفق در فصل جدید داشتهاند.
چهرههایی که از همان هفته اول دیده شدند
هفته نخست علاوه بر نتایج تیمها با حضور و درخشش چند چهره شناختهشده همراه بود. زهرا قنبری برای پرسپولیس گل زد، افسانه چترنور با سه گل در صدر توجهات قرار گرفت و هاجر دباغی نیز در نخستین مسابقه خود برای استقلال موفق به گلزنی شد.
در کنار این نامها حضور مریم ایراندوست روی نیمکت استقلال و نیلوفر اردلان روی نیمکت پرسپولیس بخش دیگری از جذابیتهای فصل جدید را شکل داده است؛ دو مربی که فصل را با پیروزی آغاز کردند.
یک فصل با معادلات تازه
بدون تردید هفته اول هنوز برای قضاوت درباره مسیر فصل زود است اما نتایج ابتدایی نشان داد که فصل نوزدهم با ترکیبی متفاوت از مدعیان و تیمهای تازهوارد دنبال خواهد شد. حضور همزمان استقلال و پرسپولیس، موفقیت اولیه گلگهر و سپاهان و توقف خاتون بم شروعی متفاوت برای رقابتهایی رقم زده که در ادامه مدعیان بیشتری برای رسیدن به صدر جدول خواهند داشت.
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