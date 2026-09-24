استقلال به دشوارترین بازی سال رسید؛ پرسپولیس به دنبال دومین برد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران روز پنجشنبه دوم مهرماه با یک دیدار آغاز میشود و روز جمعه سوم مهرماه چهار مسابقه دیگر برگزار خواهد شد. در مهمترین دیدار این هفته خاتون بم مدافع عنوان قهرمانی از استقلال تهران میزبانی میکند. تیمی که پس از حدود یک دهه به لیگ برتر بازگشته و هفته نخست را با پیروزی پشت سر گذاشته است. همچنین ملوان و پرسپولیس در یکی از دیدارهای مهم هفته برابر یکدیگر قرار میگیرند و گلگهر سیرجان نیز برای حفظ صدر جدول به مصاف پالایش گاز ایلام میرود.
پالایش گاز ایلام - گلگهر؛ صدرنشین در ایلام
هفته دوم از ساعت ۱۶:۳۰ روز پنجشنبه دوم مهرماه با دیدار پالایش گاز ایلام و گلگهر سیرجان آغاز میشود. گلگهر در هفته نخست شروعی قدرتمند داشت و با نتیجه ۴ بر یک وارش نوشهر را شکست داد. افسانه چترنور در این مسابقه هتتریک کرد تا نماینده سیرجان با سه امتیاز و تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار بگیرد.
پالایش گاز ایلام اما هفته نخست را با شکست ۲ بر صفر برابر استقلال پشت سر گذاشت و حالا در خانه به دنبال کسب نخستین امتیاز فصل است. گلگهر نیز تلاش میکند با کسب دومین پیروزی متوالی جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کند.
ملوان - پرسپولیس؛ جدال دو تیم پرطرفدار
ملوان بندرانزلی و پرسپولیس تهران روز جمعه سوم مهرماه از ساعت ۱۷ برابر یکدیگر قرار میگیرند. پرسپولیس در هفته نخست با نتیجه ۲ بر صفر آوا تهران را شکست داد و شروع موفقی در لیگ برتر داشت. زهرا قنبری و مرضیه نیکخواه گلهای سرخپوشان را در این مسابقه به ثمر رساندند.
ملوان اما مقابل سپاهان با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و حالا در خانه به دنبال جبران نتیجه هفته نخست است. تقابل دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران یکی از مسابقات مورد توجه هفته دوم خواهد بود.
خاتون - استقلال؛ حساسترین بازی هفته
در مهمترین دیدار هفته دوم خاتون بم روز جمعه سوم مهرماه از ساعت ۱۷:۳۰ میزبان استقلال تهران خواهد بود. خاتون که فصل گذشته دوازدهمین قهرمانی خود در لیگ برتر زنان را به دست آورد در هفته نخست برابر ایستا البرز به تساوی بدون گل رسید و دو امتیاز از دست داد.
استقلال اما بازگشت خود به لیگ برتر را با پیروزی آغاز کرد و با دو گل پالایش گاز ایلام را شکست داد. نیلوفر عظیمی و هاجر دباغی گلهای استقلال را به ثمر رساندند.
حالا استقلال در نخستین آزمون جدی خود باید در زمین قهرمان فصل گذشته به میدان برود. خاتون نیز برای جبران توقف هفته نخست و رسیدن به نخستین پیروزی فصل به دنبال کسب سه امتیاز این مسابقه است.
سپاهان به دنبال دومین برد
در دیگر دیدار مهم روز جمعه وارش نوشهر از ساعت ۱۷ میزبان سپاهان اصفهان است. سپاهان هفته نخست را با پیروزی ۲ بر صفر برابر ملوان آغاز کرد در حالی که وارش با شکست ۴ بر یک مقابل گلگهر مواجه شد. سپاهان برای ادامه روند موفق خود به میدان میرود و وارش نیز به دنبال جبران شکست هفته اول خواهد بود.
در آخرین دیدار هفته نیز آوا تهران از ساعت ۱۷ برابر ایستا البرز قرار میگیرد دو تیمی که در هفته نخست به ترتیب مقابل پرسپولیس و خاتون بم قرار گرفتند و برای کسب نخستین پیروزی فصل تلاش خواهند کرد.
برنامه هفته دوم لیگ برتر زنان ایران به شرح زیر است:
پنجشنبه دوم مهرماه
*پالایش گاز ایلام - گلگهر سیرجان (ساعت ۱۶:۳۰)
جمعه سوم مهرماه
*وارش نوشهر - سپاهان اصفهان (ساعت ۱۷)
*ملوان بندرانزلی - پرسپولیس تهران (ساعت ۱۷)
*آوا تهران - ایستا البرز (ساعت ۱۷)
*خاتون بم - استقلال تهران (ساعت ۱۷:۳۰)
نظر شما