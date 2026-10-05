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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

تداوم صعود آرام بورس در کانال ۷.۷ میلیون واحدی

تداوم صعود آرام بورس در کانال ۷.۷ میلیون واحدی

شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز با رشد بیش از ۶ هزار واحدی، ضمن حفظ کانال ۷.۷ میلیون واحدی، نشان‌دهنده تداوم مشارکت معامله‌گران است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازار سرمایه، شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز با رشد ۶ هزار و ۸۳۰ واحدی، در سطح ۷ میلیون و ۷۹۰ هزار واحد قرار گرفت تا همچنان کانال ۷.۷ میلیون واحدی را حفظ کند. در کنار شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز با صعود ۲ هزار و ۶۸۹ واحدی از مرز ۲ میلیون واحد فراتر رفت که نشان‌دهنده اقبال بازار به نمادهای کوچک‌تر در کنار سهم‌های شاخص‌ساز است. امروز ارزش معاملات خرد به حدود ۳۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید و تعداد معاملات نیز از یک میلیون فقره عبور کرد که بیانگر سطح بالای نقدشوندگی و حضور فعال معامله‌گران است.

در میان نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل، فملی، فارس، تابان، فولاد، تاپیکو، شستا و وغدیر پیشتاز بودند. در فرابورس نیز روند مشابهی حاکم بود و شاخص کل با رشد ۱۲۶ واحدی به ۶۱ هزار و ۹۲۲ واحد رسید که نمادهای مارون، آریا، کگهر، سامان، ومپنا، فجهان و هرمز بیشترین اثر را بر این بازار داشتند.

کارشناسان معتقدند بازار در حال تلاش برای تثبیت در سطوح بالای قیمتی است. اگرچه شاخص کل پس از یک موج صعودی قدرتمند، امروز وارد فاز نوسانی شده و سرعت رشد آن نسبت به هفته گذشته تعدیل یافته، اما تداوم ارزش معاملات ۳۶.۸ همتی و مشارکت بالای معامله‌گران نشان می‌دهد که تقاضا همچنان در بازار جریان دارد. در مجموع، معاملات امروز بازاری مثبت اما با احتیاط بیشتر از سوی معامله‌گران بود که در آن محدوده ۷.۷ میلیون واحدی، به سطح حمایتی مهمی برای کوتاه‌مدت تبدیل شده است.

کد مطلب 6968682
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • مالباخته خونه از دست داده مستاجر IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
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      باور کردنی نیست مالباختگان ۹۹ هنوز هم در زیانند
    • احمد IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      فقط ۵ تا ۱۰ درصد سهام ها رشد می کنند بقیه تماشاگرند
    • IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      1 0
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      سال ۹۹ خانه ام را یک میلیارد فروختم خواستم ارزش پولم حفظ بشه آوردم بورس الان بعد از نزدیک ۷ سال نگه داری سهام تازه می خواستم از زیان خارج بشم که بازار رفت اصلاح الان باز هم رفتم زیان دقیقا ۲۰۰۰درصد رشد کنه تازه میشم آدم سال ۹۹ بدون هیچ پیشرفتی
    • IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      لعنت بر بورس بیچاره ام کرده ۶ سال از تورم عقب افتادیم عمر و جوانی ام رفت اعصابم دیگه نمی کشه
    • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      تو را خدا به داد مالباختگان ۹۹ برسید ارزش سرمایمون صفر شده
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۳
      0 0
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      فقط شاخص داره بالا میره از صعود سهام ها خبری نیست ۹۰ درصد سهام ها فقط به اندازه خروج از زیان رشد کرده اند

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