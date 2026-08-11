به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه امروز سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ در آخرین روز معاملاتی هفته، شاهد رشد دوباره شاخص کل و ثبت ورود نقدینگی بود. در حالی که شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از ۸۲ هزار واحدی، خود را به کانال ۵.۷ میلیون واحدی رساند، آمارها با ثبت ارزش معاملات خرد در سطح ۳۲,۷۶۲ میلیارد تومانی از بازگشت اعتماد معامله‌گران خرد به تالار شیشه‌ای حکایت دارد.

شاخص کل با رشد ۱.۴۶ درصدی به رقم ۵,۷۳۶,۵۱۱ واحد رسید. در این میان، نمادهای بزرگ کامودیتی به لیدری «فملی» با اثر مثبت ۲۶ هزار واحدی و «شپنا» با ۷ هزار واحد، نقش پیشران را ایفا کردند.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱.۱۲ درصدی، از حرکت هماهنگ کلیت بازار (گرچه با شتابی کمتر از شاخص‌سازها) حکایت داشت.

تغییر مالکیت سنگین به نفع حقیقی‌ها

آمارها از ورود خالص نقدینگی (فروش حقوقی) به میزان ۱,۷۸۱ میلیارد تومان حکایت دارد. این حجم از خروج پول حقوقی و نشستن آن در سبد حقیقی‌ها، سیگنالی قوی از تغییر فاز بازار به سمت رالی صعودی میان‌مدت تلقی می‌شود.

در پایان معاملات امروز، ۳۴۳ نماد (بیش از نیمی از بازار) با صف خرید به ارزش ۸,۶۰۴ میلیارد تومان بکار خود پایان دادند. در مقابل، تنها ۳۳ نماد درگیر صف فروش بودند که ارزش ناچیز ۱۵۶ میلیارد تومانی آن‌ها، نشان‌دهنده نبود فشار فروش جدی در بازار است.

پارادوکس صندوق‌های درآمد ثابت

علیرغم جو مثبت بازار سهام، صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد ورود ۱,۲۸۸ میلیارد تومان نقدینگی بودند؛ امری که نشان می‌دهد بخشی از معامله‌گران همچنان در حال شناسایی سود و ذخیره نقدینگی در ابزارهای بدون ریسک برای ورود مجدد در پولبک‌های احتمالی هستند.

نمادهای جریان‌ساز

در بازار فرابورس نیز نماد «فزر» با رشد ۳ درصدی و ارزش معاملات خیره‌کننده ۴.۵ همتی، همچنان کانون توجه معامله‌گران حوزه استخراج کانی‌ها بود. در مقابل، نمادهایی مانند «فولاد» و «خودرو» علیرغم حجم معاملات بالا، با فشار عرضه در قیمت پایانی مواجه شدند که نشان از جابجایی دست‌ها در این گروه‌های بزرگ دارد.