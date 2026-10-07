شاخص کل بورس تهران بالاخره ۸ میلیونی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس تهران در معاملات صبح امروز چهارشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۵ با افزایش ۱۲۷ هزار و ۶۱۸ واحدی، به ۸ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۷۹۴ واحد رسید و برای نخستین بار از مرز ۸ میلیون واحد عبور کرد. شاخص کل تا این لحظه در بالاترین سطح روز به ۸ میلیون و ۱۳۲ هزار واحد نیز رسیده است.

شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۳۲ هزار و ۲۱۴ واحدی در سطح ۲ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۱۸۱ واحد قرار گرفت که نشان می‌دهد رشد بازار تنها به نمادهای بزرگ محدود نبوده است.

در معاملات سهام و صندوق‌های سهامی، ارزش معاملات خرد تا ساعت ۱۰:۰۵ به ۱۶ هزار میلیارد تومان رسید.

از سوی دیگر، ۱۶۲۷ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده و ورود نقدینگی ناشی از فروش حقوقی‌ها نیز ۱۰۹۲ میلیارد تومان گزارش شده است.

در سمت تقاضا، ۳۰۸ نماد در صف خرید قرار داشتند که ارزش مجموع این صف‌ها به ۲۰ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان می‌رسید. در مقابل، تنها ۱۸ نماد با مجموع ارزش ۲۵۷ میلیارد تومان در صف فروش قرار گرفتند.

فملی در صدر اثرگذاری بر شاخص

در بورس تهران، نماد «فملی» با اثرگذاری ۴۴ هزار و ۷۴۷ واحدی بیشترین نقش را در رشد شاخص کل داشت. پس از آن «تابان» با ۷ هزار و ۶۶۵ واحد، «فولاد» با ۷ هزار و ۳۴۹ واحد، «شستا» با ۵ هزار و ۸۳ واحد، «تاصیکو» با ۳ هزار و ۹۵۶ واحد، «نوری» با ۳ هزار و ۳۸۰ واحد و «فارس» با ۳ هزار و ۲۱ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص گذاشتند.

در میان نمادهای پرتراکنش بورس نیز «تابان»، «وبملت»، «شستا»، «داروند»، «خودرو»، «وپارس» و «ذوب» بیشترین تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند.

فرابورس هم‌راستا با بورس صعودی شد

شاخص کل فرابورس نیز با رشد ۱.۶۲ درصدی، یک هزار و ۲۴ واحد افزایش یافت و به ۶۴ هزار و ۳۶۳ واحد رسید. در این بازار ۲۳۷ هزار و ۸۸ معامله انجام شده و ارزش معاملات به حدود ۸۸ هزار و ۵۹۳ میلیارد تومان رسیده است.

شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۱.۴۲ درصد رشد کرد و در سطح ۳۹۲ هزار و ۸۵۸ واحد قرار گرفت.

در فرابورس، «فزر» با ۱۱۱ واحد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشت و «آریا»، «کگهر»، «بپاس» و «شرانل» نیز در رتبه‌های بعدی اثرگذاری مثبت قرار گرفتند.