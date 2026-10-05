مشوق های جدید برای بازگشت نخبگان؛ از امتیاز استخدام تا تسهیل خرید مسکن

به گزارش خبرنگار مهر، این بسته حمایتی که با هدف رفع موانع ساختاری و ایجاد جذابیت‌های حرفه‌ای تدوین شده است، مسیر بازگشت متخصصان و سرمایه‌های انسانی به کشور را از ابعاد مختلف معیشتی، علمی و پژوهشی هموار می‌کند.

واردات یک دستگاه خودرو با سود بازرگانی صفر

سخنگوی دولت روز گذشته با اعلام خبر تصویب این آیین‌نامه، بر سه امتیاز ویژه‌ به عنوان ستون‌های اصلی تشویق بازگشت نخبگان تأکید کرد. نخستین تسهیلات در حوزه حمل‌ونقل و رفاه فردی است که امکان واردات یک دستگاه خودرو با سود بازرگانی صفر را برای واجدین شرایط فراهم می‌آورد.

در کنار این امتیاز، «صندوق نوآوری و شکوفایی» مکلف به حمایت ویژه جهت تأسیس و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان توسط متخصصان بازگشتی شده است. همچنین با هدف تأمین یکی از دغدغه‌های اصلی استقرار، این نخبگان از اولویت ویژه‌ای برای بهره‌مندی از مزایای «قانون جهش تولید مسکن» جهت خرید یا ساخت واحد مسکونی برخوردار خواهند شد.

تسهیل در فرآیندهای جذب علمی و اشتغال تخصصی

دولت در این آیین‌نامه تلاش کرده است با بازنگری در ساختارهای اداری، فرآیند جذب نخبگان را شتاب ببخشد. بر این اساس، جذب اعضای هیئت علمی و همچنین استخدام در دستگاه‌های اجرایی با معافیت از فراخوان‌های عمومی زمان‌بر میسر شده است.

علاوه بر بررسی خارج از نوبت پرونده‌های جذب و تسریع در ارزشیابی مدارک تحصیلی، بستر لازم برای «همکاری‌های علمیِ منعطف» فراهم شده است؛ به طوری که متخصصان می‌توانند به صورت همزمان فعالیت علمی در داخل و خارج از کشور را حفظ کرده و در پروژه‌های مشترک پژوهشی نقش‌آفرینی کنند.

حمایت از زیرساخت‌های پژوهشی و توسعه فناوری

در بخش پشتیبانی از فعالیت‌های فناورانه، آیین‌نامه مذکور نگاه ویژه‌ای به تجهیزات آزمایشگاهی و تجاری‌سازی دارد. نخبگان بازگشتی می‌توانند برای تهیه تجهیزات آزمایشگاهی فاقد مشابه ساخت داخل، از اعتبار مالیاتی تا سقف ۱۰۰ درصد بهره‌مند شوند. همچنین، برای تسهیل انتقال دانش، ورود تجهیزات علمی و حرفه‌ای مربوط به متقاضی برای یک‌بار، از حقوق ورودی معاف شده است.

تسهیل فرآیند نظام وظیفه از طریق «پروژه جایگزین خدمت»

حمایت از ثبت اختراع در داخل و خارج از کشور، پشتیبانی از تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه و تسهیل فرآیند نظام وظیفه از طریق «پروژه جایگزین خدمت» و امریه، از دیگر سرفصل‌های این بخش از آیین‌نامه است.

تسهیل صدور روادید برای بستگان غیرایرانی درجه یک

بخش پایانی این بسته بر تثبیت شرایط استقرار نخبگان متمرکز است. برای کاهش دغدغه‌های اداری، دسترسی به خدمات غیرحضوری از طریق «دولت هوشمند» فراهم شده و فرآیند صدور روادید برای بستگان غیرایرانی درجه یکِ این افراد تسهیل گشته است.

بهره‌مندی از پوشش بیمه اجتماعی و درمانی

بهره‌مندی از پوشش بیمه اجتماعی و درمانی و همچنین پیش‌بینی تسهیلات ویژه برای ودیعه، ساخت و خرید مسکن، از دیگر تدابیری است که با هدف ارتقای کیفیت زندگی و امنیت روانی متخصصان در این مصوبه گنجانده شده تا بازگشت به کشور، بازگشتی پایدار و همراه با امنیت خاطر باشد.