به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سعید خدایگان قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با ابلاغ مصوبات جدید مالی از افزایش چشمگیر سقف اعتبارات طرح‌های مختلف خبر داد و گفت: این تصمیمات با هدف توانمندسازی مستعدان برتر و تثبیت جایگاه اساتید جوان در نظام آموزش عالی اتخاذ شده است تا مسیر نخبگی برای نیروهای خلاق هموارتر شود.

وی افزود: در بخش حمایت از دانشجویان و طلاب صاحب‌ استعداد، طرح «شهید وزوایی» با افزایش معنادار اعتبارات، از مقطع کارشناسی ۶۰۰ میلیون ریال تا مقطع دکتری تخصصی ۹۰۰ میلیون ریال را پوشش می‌دهد. همگام با این حرکت، طرح «آموزشیار و پژوهشیار» نیز با افزایش حق‌الزحمه ماهانه به ۲۵۰ میلیون ریال، گام مهمی در جهت تأمین معیشت علمی دانشجویان مستعد و بهره‌گیری از توان آن‌ها در امور پژوهشی دانشگاه‌ها برداشته است.

قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان در سال پیش رو، تمرکز ویژه‌ای بر «حل مسئله» و «تثبیت نیروهای علمی» دارد، افزودک در همین راستا، طرح «شهید احمدی‌روشن» با هدف حمایت از هسته‌های نخبگانی مسأله‌محور دانشجویی، اعتبار خود را به ۶.۵ میلیارد ریال ارتقا داده است. همچنین برای حمایت از اساتید جوان و تسهیل فرآیند جذب و تثبیت آن‌ها در مؤسسات علمی، طرح «دکتر کاظمی آشتیانی» با اعتبار ۵ میلیارد ریال برای پژوهش‌های بدو استخدام در نظر گرفته شده است.

خدایگان ادامه داد: در حوزه سلامت و تصمیم‌سازی‌های کلان نیز تغییرات حمایتی قابل توجه است؛ به‌طوری که طرح «دانا» برای حمایت از دانش‌آموختگان برتر پزشکی، اعتباری معادل ۳.۲ میلیارد ریال برای هر دوره اجرایی اختصاص یافته و هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی نیز با اعتبار ۵ میلیارد ریال، برای ورود به عرصه حل چالش‌های راهبردی کشور توانمند شده‌اند. در نهایت، برای شتاب‌بخشی به پروژه‌های زیرساختی و فناورانه توسط اساتید، «طرح شتاب» با سقف حمایتی بسیار بالای ۳۰ میلیارد ریال تعریف شده است.

قائم‌مقام بنیاد در پایان با تأکید بر ضرورت نظم در پرداخت اعتبارات، خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد بستری است که در آن سرمایه‌های انسانی کشور بتوانند بیش از پیش در مسیر حل مسائل ملی و پیشبرد توسعه نقش‌آفرینی کنند.