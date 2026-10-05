به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، امروز (دوشنبه، ۱۳ مهر) در نشست خبری با اشاره به شرایط صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور و تداوم تحریم‌ها علیه این صنعت، اظهار کرد: در حوزه هوایی با واژه تحریم غریبه نیستیم و صنعت هوایی کشور طی ۴۷ سال گذشته همواره در لبه تحریم‌ها قرار داشته است.

وی افزود: اخیراً آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که چند حوزه مهم و حیاتی کشور را زیر ضرب می‌برند که حوزه هوایی یکی از نخستین حوزه‌هایی بود که نام آن مطرح شد. آنچه برای ما مسلم است، این است که دشمنان کشور به‌صورت جدی و با عزم راسخ به دنبال زمین‌گیر کردن صنعت هوایی ایران هستند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: اخیراً وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌صراحت اعلام کرد که تحریم‌های خفه‌کننده‌ای برای حوزه حمل‌ونقل هوایی ایران وضع کرده‌اند و در عمل نیز نشان داده‌اند که این اقدامات را دنبال می‌کنند.

وی ادامه داد: تحریم شرکت‌های هواپیمایی و همچنین تحریم‌هایی که از سوی برخی کشورهای اطراف اعمال شده و همچنان ادامه دارد، نشان می‌دهد که از هیچ کوشش و تلاشی برای زمین‌گیر کردن حوزه هوایی کشورمان دریغ نمی‌کنند.

شیرودی با اشاره به فعالیت مستمر صنعت هوایی کشور تصریح کرد: آنچه در عمل در حال وقوع است و پروازهایی که انجام می‌شود، نشان می‌دهد که با وجود همه تهدیدها و تحریم‌های اعمال‌شده، حوزه هوایی کشور با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: من به‌عنوان نماینده صنعت هوایی کشور اعلام می‌کنم که آمریکایی‌ها آرزوی خاموش شدن چراغ صنعت هوایی ایران را به گور می‌برند.

وی گفت: با تلاش مجموعه شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌ها و فرودگاه‌ها و همچنین همکارانمان در سراسر صنعت هوایی، به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهیم این موضوع محقق شود و حتماً پروازها تداوم پیدا خواهد کرد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به برقراری مجدد پروازها در یکی از کشورهای همسایه یادآور شد: اخیراً شاهد بودید که یکی از کشورهای همسایه پروازها را قطع کرد، اما با تلاش‌هایی که در سطح دولت و وزارت راه و شهرسازی انجام شد، در نهایت پروازها از روز گذشته مجدداً برقرار شد.

پس از جنگ ۱۲ روزه حتی یک روز عادی در صنعت هوایی نداشتیم

وی با اشاره به شرایط صنعت حمل‌ونقل هوایی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: با وجود همه اتفاقات و جنگ‌هایی که رخ داد، پس از جنگ ۱۲ روزه، بعد از جنگ‌های وعده صادق یک و دو، شرایط حوزه هوایی کشور طبیعی ونرمال نبوده است.

شیرودی ادامه داد: به‌صورت مشخص، بعد از جنگ ۱۲ روزه، حتی یک روز طبیعی و نرمال در حوزه هوایی نداشتیم. هر روز با بستن فضای کشور، تحریم یا تهدید مواجه بودیم و جنس و نوع این تهدیدها نیز با یکدیگر متفاوت بود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در مقطعی، تهدیدها در جریان جنگ ۱۲ روزه بیشتر بر بستن فضای کشور متمرکز بود، اما در جنگ رمضان شاهد اتفاقات دیگری بودیم و دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به‌صورت صریح و مشخص اقدام به هدف قرار دادن هواپیماهای مسافربری و زیرساخت‌های فرودگاهی کرد.

وی گفت: در این حملات، ترمینال، برج مراقبت، باند پروازی و رادارهایی که کاربری غیرنظامی داشتند نیز مورد هدف قرار گرفتند. می‌خواهم به‌صراحت عرض کنم که ادعاهایی که آمریکایی‌ها درباره حقوق بشر و رفاه مردم ایران مطرح می‌کنند، در حوزه هوایی به‌وضوح خلاف آن را شاهد هستیم و اتفاقات رخ‌داده نشان می‌دهد که این اقدامات چه تبعاتی به دنبال داشته است.

تحریم‌های هوایی مستقیماً زندگی مردم را مختل می‌کند

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحریم‌های اعمال‌شده علیه هواپیماهای مسافربری ایران گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات، تحریم‌هایی است که در حوزه هواپیماهای مسافربری کشور اتفاق افتاده است.

وی افزود: اخیراً نیز ۲۷ شرکت غیرنظامی تحریم شدند؛ شرکت‌هایی که در حوزه حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند و رفت‌وآمد مردم را تسهیل می‌کنند. نخستین آسیب این تحریم‌ها متوجه مردم است؛ چراکه رفت‌وآمد آنها و شرایط زندگی‌شان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و مختل می‌شود.

مردم همچنان انتظار خدمات هوایی پیش از جنگ را دارند

این مقام مسئول تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم این است که توقع مردم از صنعت هوایی همچنان مانند دوران پیش از جنگ است. این موضوع نشان می‌دهد صنعت هوایی توانسته نمره قابل قبولی کسب کند. مردم همچنان همان انتظارات گذشته را دارند و حتی با کوچک‌ترین تأخیر، نارضایتی خود را اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: در مجموع، تمام تلاش ما در صنعت هوایی این است که کم‌وکاستی‌های موجود را کاهش دهیم. بخشی از این کمبودها واقعاً نتیجه اقدامات و حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و بخشی نیز ناشی از از دست دادن برخی زیرساخت‌های صنعت هوایی، از جمله رادارهاست. بخشی دیگر نیز به دلیل عدم دسترسی به امکانات و تجهیزاتی است که صنعت هوایی می‌تواند در اختیار داشته باشد.

شیرودی تصریح کرد: مجموعه سازمان هواپیمایی کشوری و فعالان حوزه هوایی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا این کم‌وکاستی‌ها را هرچه بیشتر کاهش دهند و به نقطه مطلوب مورد انتظار مردم بازگردیم.

وی با اشاره به موضوع ناوگان حمل‌ونقل هوایی و مباحث مطرح‌شده درباره زمین‌گیری برخی هواپیماها گفت: این اطمینان را به همه عزیزان می‌دهم که تیم حاضر در سازمان هواپیمایی کشوری، به‌ویژه مجموعه استاندارد پرواز و همکارانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، موضوع ایمنی را به‌طور جدی دنبال می‌کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: از روز نخست، سازمان هواپیمایی کشوری بر موضوع ایمنی تأکید داشته و در ابلاغی که مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در ابتدای مسئولیت به بنده داشتند نیز موضوع ایمنی به‌صراحت مورد تأکید قرار گرفت. برای ما ایمنی به هیچ عنوان جای چانه‌زنی ندارد. هیچ فشار رسانه‌ای یا غیررسانه‌ای، دستور یا خواهش و حتی التماس درباره اینکه یک هواپیما پرواز کند یا نکند، نمی‌تواند در عزم ما برای رعایت الزامات استاندارد پرواز تأثیر بگذارد.

نتیجه بررسی هواپیماهای MD به‌زودی اعلام می‌شود

وی تاکید کرد: تصمیم‌هایی که در حوزه ناوگان و نوع هواپیماها گرفته می‌شود، تصمیم‌های کارشناسی است، اینکه فردی در جایی اظهارنظری داشته باشد، مبنای تصمیم سازمان هواپیمایی کشوری نیست. اطمینان می‌دهم که سازمان موضوعات را به‌طور جدی بررسی کرده و بر اساس بررسی‌های کارشناسی تصمیم گرفته است.

شیرودی درباره هواپیماهای MD نیز گفت: در خصوص هواپیمای MD، باید بگویم که حدود سه سال و نیم است با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خاص و روندهای مشخص درباره این هواپیماها همراهی می‌کنیم تا الزامات ایمنی حتماً رعایت شود. در حال حاضر نیز اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اسناد و مدارکی را که برخی شرکت‌های هواپیمایی در این حوزه ارائه کرده‌اند، در حال بررسی هستیم. بررسی‌های لازم پیش از این نیز انجام شده بود، اما اخیراً مستندات جدیدی از سوی شرکت‌ها ارائه شده که آنها نیز در دست بررسی است. به محض اینکه بررسی‌ها به نتیجه برسد، نتیجه را به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

حدود ۱۰۰ هواپیما در جنگ اخیر آسیب دیدند

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره میزان خسارت واردشده به ناوگان هوایی در جنگ اخیر اظهار کرد: در گزارش‌های مختلف اعلام شده که نزدیک به ۱۰۰ فروند هواپیما در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، اما آسیب‌دیدگی به این معنا نیست که همه این هواپیماها زمین‌گیر شده‌اند.

وی افزود: تعداد هواپیماهایی که پیش از جنگ در حال پرواز و عملیاتی بودند و بر اثر اصابت‌ها از بین رفتند و دیگر امکان بهره‌برداری ندارند، کمتر از ۱۰ فروند است. هواپیمای عملیاتی نیز تعریف مشخصی دارد و به هواپیمایی گفته می‌شود که در یک ماه گذشته پرواز انجام داده باشد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری بیان کرد: هواپیماهایی که آسیب دیده و دیگر عملیاتی نشده‌اند و به‌طور کامل از بین رفته‌اند و امکان بازسازی آنها وجود ندارد، کمتر از ۱۰ فروند هستند.

وی یادآور شد: در همین جنگ، بخش عمده خسارت‌های واردشده به صنعت هوایی مربوط به فرودگاه‌ها، زیرساخت‌ها و رادارهایی بود که مورد اصابت قرار گرفتند.

شیرودی تصریح کرد: از نظر ارزش مالی، تقریباً به همان میزان که در حوزه ناوگان و شرکت‌های هواپیمایی خسارت وارد شده، در بخش فرودگاه‌ها و زیرساخت‌ها نیز آسیب داشته‌ایم.

وی درباره ۱۰۰ فروند هواپیمای آسیب‌دیده گفت: میزان آسیب‌دیدگی این هواپیماها متفاوت بوده است؛ از آسیب‌های جزئی در حدود پنج یا ۱۰ درصد گرفته تا انهدام کامل. بنابراین، آسیب‌دیدگی ۱۰۰ فروند هواپیما به این معنا نیست که این هواپیماها دیگر وارد چرخه عملیاتی نمی‌شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برخی از هواپیماهای آسیب‌دیده به مراکز تعمیراتی منتقل شدند، مورد تعمیر قرار گرفتند و مجدداً به چرخه عملیاتی بازگشتند و برخی دیگر نیز به‌طور کامل از بین رفتند.

۲۸ فرودگاه در جنگ اخیر آسیب دید

وی درباره خسارت به فرودگاه‌ها نیز گفت: از مجموع حدود ۷۰ فرودگاهی که زیرمجموعه سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها قرار داشت، حدود ۲۷ تا ۲۸ فرودگاه آسیب دیدند. میزان این آسیب‌ها نیز از خسارت‌های جزئی تا تخریب کامل ترمینال و برج مراقبت متفاوت بود.

شیرودی ادامه داد: با تلاش‌هایی که مجموعه همکاران ما در شرکت فرودگاه‌ها انجام دادند، می‌توان گفت بخش اعظم این آسیب‌ها جبران شده و بسیاری از این فرودگاه‌ها مجدداً به چرخه عملیاتی بازگشته‌اند.

وی درباره وضعیت رادارهای کشور نیز اظهار کرد: رادارها نیز در جریان جنگ آسیب دیدند و برخی از آنها به‌طور کامل از بین رفتند. در حال حاضر، پوشش راداری در برخی بخش‌های فضای کشور به سطح پیش از جنگ نرسیده است. بخشی از این آسیب‌ها جبران شده و اقدامات برای جبران بخش دیگر نیز در حال انجام است تا پوشش راداری کشور به شرایط عملیاتی بازگردد.