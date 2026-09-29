به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به شرایط ویژه صنعت هوانوردی کشور اظهار کرد: در شرایطی که صنعت هوانوردی ایران با پیامدهای ناشی از جنگ، محدودیتهای عملیاتی و فشارهای ناشی از تحریمها مواجه است، عملیات وارسی پروازی (فلایتچک) در تمامی فرودگاههای کشور طی ۴۰ روز انجام شد.
وی افزود: این عملیات با عاملیت مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی و با تلاش مستمر و شبانهروزی کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به انجام رسید؛ در حالی که در شرایط عادی، اجرای چنین عملیات گستردهای حداقل به ۶ ماه زمان نیاز داشت.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها بیان کرد: با برنامهریزی دقیق، هماهنگی میان بخشهای مختلف و همکاری متخصصان فنی، عوامل عملیاتی و مجموعههای فرودگاهی کشور، این مأموریت فشرده و کمسابقه در مدت ۴۰ روز با موفقیت انجام شد.
وی، وارسی پروازی سامانههای ناوبری فرودگاههای کشور را یکی از مأموریتهای حیاتی در حوزه ایمنی پرواز دانست و گفت: این عملیات در گسترهای به وسعت یک میلیون و ۶۴۰ هزار کیلومترمربع انجام شد و جلوهای از تابآوری عملیاتی، دانش فنی، همت و تعهد کارکنان شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران برای صیانت از ایمنی و استمرار پروازها در آسمان کشور است.
دهقان با تأکید بر اهمیت اطمینان از عملکرد صحیح زیرساختهای هوانوردی و سامانههای کمکناوبری در تأمین ایمنی پروازها تصریح کرد: در این عملیات، صحت عملکرد و استمرار قابلیت بهرهبرداری ایمن از دستکم ۶۵ سامانه ناوبری هوایی شامل سامانههای ILS/DME، DVOR، VOR و NDB، همچنین برخی سامانههای راداری، طرحها و دستورالعملهای پروازی فرودگاههای کشور مورد ارزیابی و وارسی قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: عملیات وارسی پروازی با هدف اطمینان از صحت عملکرد سامانههای ناوبری و کمکناوبری، سامانههای راداری و طرحهای پروازی، بهصورت مدون و بر اساس برنامه زمانبندی مشخص انجام میشود.
وی گفت: وارسی پروازی سامانههای ناوبری و کمکناوبری و ارزیابی عملکرد زیرساختهای مرتبط، مأموریتی کاملاً تخصصی، حساس و مستمر است که ارتباط مستقیمی با ایمنی، قابلیت اطمینان و تداوم پروازها در آسمان کشور دارد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها با اشاره به انجام این عملیات فشرده در مدت ۴۰ روز اظهار کرد: این مأموریت که در شرایط عادی ۶۰ روز به طول میانجامد، با برنامهریزی، هماهنگی و تلاش مستمر مجموعههای تخصصی و عملیاتی شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران انجام شد.
دهقان در پایان بر تداوم پایش و ارزیابی زیرساختهای ناوبری کشور با هدف حفظ استانداردهای ایمنی پرواز تأکید کرد.
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