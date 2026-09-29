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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

عملیات فلایت‌چک فرودگاه‌ها در ۴۰ روز انجام شد

عملیات فلایت‌چک فرودگاه‌ها در ۴۰ روز انجام شد

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از انجام ۴۰ روز پرواز مستمر هواپیمای فلایت‌چک با هدف اطمینان از صحت عملکرد و ایمنی سامانه‌های ناوبری و کمک‌ناوبری فرودگاه‌های کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی دهقان، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران با اشاره به شرایط ویژه صنعت هوانوردی کشور اظهار کرد: در شرایطی که صنعت هوانوردی ایران با پیامدهای ناشی از جنگ، محدودیت‌های عملیاتی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها مواجه است، عملیات وارسی پروازی (فلایت‌چک) در تمامی فرودگاه‌های کشور طی ۴۰ روز انجام شد.

وی افزود: این عملیات با عاملیت مرکز وارسی پروازی و خدمات هوایی و با تلاش مستمر و شبانه‌روزی کارکنان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به انجام رسید؛ در حالی که در شرایط عادی، اجرای چنین عملیات گسترده‌ای حداقل به ۶ ماه زمان نیاز داشت.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها بیان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و همکاری متخصصان فنی، عوامل عملیاتی و مجموعه‌های فرودگاهی کشور، این مأموریت فشرده و کم‌سابقه در مدت ۴۰ روز با موفقیت انجام شد.

وی، وارسی پروازی سامانه‌های ناوبری فرودگاه‌های کشور را یکی از مأموریت‌های حیاتی در حوزه ایمنی پرواز دانست و گفت: این عملیات در گستره‌ای به وسعت یک میلیون و ۶۴۰ هزار کیلومترمربع انجام شد و جلوه‌ای از تاب‌آوری عملیاتی، دانش فنی، همت و تعهد کارکنان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران برای صیانت از ایمنی و استمرار پروازها در آسمان کشور است.

دهقان با تأکید بر اهمیت اطمینان از عملکرد صحیح زیرساخت‌های هوانوردی و سامانه‌های کمک‌ناوبری در تأمین ایمنی پروازها تصریح کرد: در این عملیات، صحت عملکرد و استمرار قابلیت بهره‌برداری ایمن از دست‌کم ۶۵ سامانه ناوبری هوایی شامل سامانه‌های ILS/DME، DVOR، VOR و NDB، همچنین برخی سامانه‌های راداری، طرح‌ها و دستورالعمل‌های پروازی فرودگاه‌های کشور مورد ارزیابی و وارسی قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: عملیات وارسی پروازی با هدف اطمینان از صحت عملکرد سامانه‌های ناوبری و کمک‌ناوبری، سامانه‌های راداری و طرح‌های پروازی، به‌صورت مدون و بر اساس برنامه زمان‌بندی مشخص انجام می‌شود.

وی گفت: وارسی پروازی سامانه‌های ناوبری و کمک‌ناوبری و ارزیابی عملکرد زیرساخت‌های مرتبط، مأموریتی کاملاً تخصصی، حساس و مستمر است که ارتباط مستقیمی با ایمنی، قابلیت اطمینان و تداوم پروازها در آسمان کشور دارد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها با اشاره به انجام این عملیات فشرده در مدت ۴۰ روز اظهار کرد: این مأموریت که در شرایط عادی ۶۰ روز به طول می‌انجامد، با برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مستمر مجموعه‌های تخصصی و عملیاتی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران انجام شد.

دهقان در پایان بر تداوم پایش و ارزیابی زیرساخت‌های ناوبری کشور با هدف حفظ استانداردهای ایمنی پرواز تأکید کرد.

کد مطلب 6962429
زهره آقاجانی

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