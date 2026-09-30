به گزارش خبرگزاری مهر، صمد صباحی، معاون مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از بازگشت یک فروند هواپیمای ایرباس A319 این شرکت با شماره ثبت EP-IEQ به چرخه عملیاتی خبر داد و گفت: این هواپیما پس از بروز نقص فنی در موتور شماره ۲ و انجام فرآیند تعمیر موتور، تکمیل بررسی‌ها و آزمون‌های فنی و اجرای اقدامات لازم برای آماده‌سازی، با اتکا به توان تخصصی متخصصان مهندسی و تعمیرات ایران‌ایر به چرخه عملیاتی بازگشت.

صباحی بیان کرد: این هواپیما در تاریخ ۷ مردادماه هنگام برخاست از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به مقصد نجف، به دلیل بروز نقص فنی در موتور شماره ۲ زمین‌گیر شد. پس از بررسی‌های اولیه و ارزیابی وضعیت موتور، متخصصان مهندسی و تعمیرات ایران‌ایر تصمیم گرفتند موتور معیوب را باز کرده و برای انجام فرآیند تعمیرات به کارگاه موتور منتقل کنند.

معاون مهندسی و تعمیرات ایران‌ایر ادامه داد: با توجه به ضرورت بازگرداندن هواپیما به چرخه عملیاتی، ظرفیت‌های فنی موجود در کارگاه مورد بازنگری قرار گرفت و تعمیر موتور این هواپیما در اولویت قرار گرفت. این فرآیند با تکیه بر دانش فنی و تجربه متخصصان «هما» و از طریق مجموعه‌ای از اقدامات شامل تأمین قطعات موردنیاز، انجام بازرسی‌ها و آزمون‌های فنی و کنترل‌های کیفی دنبال شد.

وی اظهار کرد: پس از تکمیل فرآیند تعمیر و انجام آزمون‌های لازم، موتور با تأیید متخصصان فنی از کارگاه ترخیص و برای نصب روی هواپیما به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) منتقل شد. هم‌زمان، متخصصان تعمیرات هواپیما نیز فرآیند چک A را آغاز کردند و اقدامات موردنیاز برای آماده‌سازی هواپیما را به‌صورت هماهنگ پیش بردند تا زمان زمین‌گیری به حداقل برسد.

صباحی گفت: در ادامه، موتور تعمیرشده روی هواپیما نصب و آزمون‌های فنی مربوط به آن انجام شد. پس از تکمیل فعالیت‌های تعمیراتی و صدور گواهی تأیید بازگشت به خدمت (CRS)، درخواست صدور گواهی صلاحیت پروازی (C of A) به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه شد.

وی تأکید کرد: بازگشت EP-IEQ به چرخه عملیاتی، نشان‌دهنده بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و فنی داخلی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران است در فرآیند تعمیر، آماده‌سازی و رفع نقص‌های فنی هواپیما است.

معاون مهندسی و تعمیرات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کرد: این فرآیند با تکیه بر دانش فنی، تجربه و توانمندی متخصصان مهندسی و تعمیرات شرکت و با هدف کاهش زمان زمین‌گیری و افزایش بهره‌وری ناوگان انجام شده است.