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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷

اداره کل هواشناسی استان تهران:

افزایش دما تا پایان هفته و کاهش دما از شنبه پیش بینی می شود

افزایش دما تا پایان هفته و کاهش دما از شنبه پیش بینی می شود

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دمای استان تا پایان هفته و آغاز روند کاهش دما از شنبه خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از امشب تا پیش از ظهر چهارشنبه، با کاهش ناپایداری جو، در نواحی پرتردد شهری گاهی افزایش نسبی غلظت آلاینده‌های جوی مورد انتظار است.

خورشیدی ادامه داد: از بعدازظهر چهارشنبه تا پایان هفته، با عبور امواج ضعیف از روی استان، در برخی ساعات افزایش وزش باد و در نیمه جنوبی و مناطق غربی وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران گفت: در مناطق شمالی و غربی، به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات، در برخی ساعات رشد ابر، وزش باد شدید موقتی و رگبار پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به احتمال بارش در بخش‌هایی از استان افزود: فردا شب افزایش ابر و بارش خفیف باران در بخش‌های شمالی و غربی استان محتمل است.

خورشیدی خاطرنشان کرد: از چهارشنبه تا جمعه افزایش دمای میانگین استان بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس پیش‌بینی می‌شود و از شنبه روند کاهش دما در استان آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6968640

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