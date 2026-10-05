هشدار هواشناسی لرستان؛ رگبار و رعدوبرق در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، طی امروز و فردا با توجه به حاکمیت شرایط جوی ناپایدار، علاوه بر افزایش پوشش ابر و افزایش سرعت باد تا بازه نسبتاً شدید و شدید، در برخی نقاط استان رگبارهای پراکنده باران، همراه با رعدوبرق و در مناطق مستعد احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

احتمال اختلال در تردد و خسارت به محصولات کشاورزی

مطابق هشدار سطح زرد صادره، این شرایط می‌تواند با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر و جاده‌ها، ایجاد روان‌آب، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و با توجه به وزش باد شدید، خطر سقوط اشیا، خسارت به برخی سازه‌ها، خیزش گردوغبار، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید همراه باشد.

بارش‌های خفیف در شمال لرستان

بر اساس پیش‌بینی وضعیت جوی روزهای پایانی هفته، افزایش سرعت باد تا بازه نسبتاً شدید و حاکمیت پدیده‌های غالب آسمان استان پیش‌بینی می‌شود و طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در مناطق شمالی استان احتمال وقوع بارش‌هایی به‌صورت خفیف و پراکنده وجود دارد.

افزایش دما طی ۴۸ ساعت آینده

از نظر دمایی نیز طی ۴۸ ساعت آینده روند افزایش دما در استان پیش‌بینی شده است.

توصیه‌های هواشناسی به شهروندان

با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، رعایت احتیاط در برابر رعدوبرق و تگرگ، احتیاط هنگام تردد و رانندگی، مراقبت از سازه‌ها و اشیا در برابر وزش باد شدید و توجه به وضعیت محصولات کشاورزی و سازه‌های حساس توصیه می‌شود.