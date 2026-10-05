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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

تردد در تمامی محورهای مواصلاتی خوزستان عادی و روان است

تردد در تمامی محورهای مواصلاتی خوزستان عادی و روان است

اهواز - معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: با وجود بارش‌های اخیر در نواحی شمالی، تمامی مسیرهای استان باز است و هیچ‌گونه انسدادی در محورهای مواصلاتی نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای افزود: در پی ناپایداری‌های جوی در مناطق مرتفع استان، تلاش شبانه‌روزی راهداران منجر به حفظ جریان ترافیک شده است و اکنون مشکلی برای تردد وسایل نقلیه وجود ندارد.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای فصل بارش اظهار کرد: با توجه پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر وقوع پدیده النینو، ۳۴ اکیپ راهداری شامل ۲۹۰ نیروی انسانی و ۲۲۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین، در قالب گشت‌های ثابت و سیار در محورهای مواصلاتی استان مستقر شده‌اند.

بهداروندی تصریح کرد: تمامی تیم‌های عملیاتی برای مدیریت شرایط احتمالی در آماده‌باش کامل هستند و از تمامی کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود پیش از آغاز سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی، با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 6968671

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