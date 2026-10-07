قطع گاز ۱۰ ساعته در چند منطقه شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد، به‌منظور انجام تعمیرات شبکه گازرسانی، جریان گاز برخی مناطق شهرستان بویراحمد روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، گاز قسمتی از شهر چیتاب و بهارستان چیتاب، محمدآباد، چم‌سوخته، جوزار، کرکرزار، کلگه جلیل، دلی خمسیر و روستاهای حومه دلی خمسیر از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

شرکت گاز استان اعلام کرده است این قطعی در صورت مساعد بودن شرایط جوی انجام خواهد شد.

از مشترکان مناطق اعلام‌شده درخواست شده است ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم، در مدت زمان اجرای عملیات از دستکاری تأسیسات گازرسانی خودداری کنند.

روابط عمومی شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد اطلاعیه‌ها و اخبار مرتبط از طریق درگاه‌های اطلاع‌رسانی این شرکت نیز منتشر می‌شود.